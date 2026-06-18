Ziggo stopt na 12,5 jaar als hoofdsponsor van Ajax

Ziggo zal het shirtsponsorcontract met Ajax niet verlengen. Vanaf seizoen 2027/2028 zoekt de club een nieuwe sponsor. De samenwerking, die sinds 2015 duurt, wordt opgezegd zodat er tijd is voor een opvolger. Ajax benadrukt deveel sportieve successen onder Ziggo en is dankbaar voor de samenwerking.

Ziggo heeft officieel besloten om het huidige hoofdsponsorcontract met Ajax niet te verlengen. Vanaf het seizoen 2027/2028 zal de voetbalclub daarom met een nieuwe sponsor op het tenue spelen.

Ajax kondigt deze beslissing nu aan, zodat er ruim de tijd is om een geschikte opvolger te vinden. Hiermee zal de samenwerking tussen club en de internet- en tv-aanbieder na 12,5 jaar ten einde lopen. De partnerschap begon op 1 januari 2015, toen Ziggo de sponsorrol overnam van verzekeringsmaatschappij Aegon. Eerder was ABN-Amro de shirtsponsor.

Sinds Ziggo op het shirt staat, heeft Ajax verschillende importante sportieve successen geboekt, waaronder de finale van de Europa League in 2017 en de halve finale van de Champions League in 2019. Volgens Cas Biesta, commercieel directeur van Ajax, zorgen deze hoogtepunten ervoor dat Ziggo een blijvende plek heeft in de clubgeschiedenis. Robin Kroes van VodafoneZiggo legt uit dat het bedrijf nu de focus verschuift naar bredere merk- en partnershipactiviteiten die verder gaan dan alleen voetbal.

Hij spreekt er voldoening over dat de samenwerking succesvol is geweest en kijkt ernaar uit om het laatste seizoen op een passende manier af te sluiten





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