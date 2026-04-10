Zian Flemming kiest Premier League boven Eredivisie: 'Top-drie geen stap omhoog'

Zian Flemming, schitterend in de Premier League, ziet een terugkeer naar de top-drie van de Eredivisie niet als een verbetering. De aanvaller van Burnley wil zijn carrière in Engeland voortzetten en legt uit waarom.

Zian Flemming ziet een terugkeer naar de top-drie van de Eredivisie niet als een vooruitgang, gezien zijn huidige positie in de Premier League . De voormalig speler van onder andere Ajax, PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard, maakt dit seizoen furore in de Engelse competitie en heeft de ambitie om daar nog lange tijd actief te blijven. Flemming heeft dit seizoen al acht doelpunten gemaakt in de Premier League , ondanks dat zijn club, Burnley , verwikkeld is in een zware degradatiestrijd.

De 27-jarige Nederlander had enkele jaren geleden niet kunnen bevroeden dat hij op dit niveau zou acteren. Hij blikt terug op zijn carrière met een gevoel van verwondering: 'Soms sta ik er wel even bij stil. PEC Zwolle leende me destijds uit aan NEC, in de Keuken Kampioen Divisie. Nog niet zo lang geleden vocht ik met Fortuna Sittard tegen degradatie uit de Eredivisie. Nu speel ik in stadions die ik vroeger met mijn ouders en broers bezocht tijdens de kerstdagen', zo vertelt hij in een uitgebreid interview. \Het contract van Flemming bij Burnley loopt nog door tot de zomer van 2029. Ondanks de lange contractduur, wordt zijn naam in de Britse media regelmatig genoemd in verband met een mogelijke transfer naar een grotere club. De vraag of een terugkeer naar de Eredivisie een optie is, wordt door Flemming beantwoord met een heldere blik. 'Het voelt enigszins surrealistisch, maar de top-drie in Nederland is op dit moment geen stap omhoog', stelt hij. 'Champions League spelen, meedoen om de titel, dat zou zeker wel een stap vooruit zijn. Maar de Eredivisie biedt, met alle respect, veel minder weerstand dan de Premier League. Ik weet het niet, sluit ook niks uit. Maar ik zeg ook niet dat een terugkeer een droomstap zou zijn.' De toekomstplannen van Flemming zijn duidelijk: 'De Premier League smaakt naar meer. Ik zou hier nog jarenlang willen spelen', besluit hij. Om dit ook volgend seizoen met Burnley te realiseren, zal de aanvaller met zijn team minimaal twee plaatsen moeten stijgen op de ranglijst. De focus ligt op het handhaven in de Premier League en het verder uitbouwen van zijn carrière in de Engelse competitie.





