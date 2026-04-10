Zian Flemming droomt van Oranje: 'Bondscoach kan niet om mij heen'

Zian Flemming, de topscorer onder de Nederlanders in de Premier League, hoopt op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. In een interview spreekt hij over zijn ambities, zijn prestaties voor Burnley en de kansen die hij ziet om op het WK te schitteren. Flemming gelooft dat zijn goals en spel in de Premier League voldoende zijn om de aandacht van bondscoach Koeman te trekken. Hij weet dat de concurrentie groot is, maar blijft optimistisch over zijn kansen.

Zian Flemming beleeft een indrukwekkend seizoen in de Premier League , waarin hij al negen doelpunten heeft gescoord voor Burnley . De 27-jarige spits, die de overstap maakte van de Championship naar de Premier League en Millwall inruilde voor Burnley , blijft dromen van een plek in het Nederlands elftal. In een recent interview sprak Flemming over zijn ambities en de kansen die hij ziet om te schitteren op het WK.

Hij benadrukt dat hij de topscorer onder de Nederlandse spelers in de Engelse topcompetitie is met acht doelpunten in de Premier League en dat hij zich afvraagt waarom hij nog geen oproep heeft ontvangen van bondscoach Ronald Koeman. Flemming is zich ervan bewust dat de concurrentie moordend is, maar hij blijft vastberaden om zijn droom te verwezenlijken. De spits uit Amsterdam voelt dat hij met zijn prestaties in de Premier League, die door velen wordt beschouwd als de beste en zwaarste competitie ter wereld, een signaal afgeeft. Hij is ervan overtuigd dat de bondscoach hem vroeg of laat niet meer kan negeren. Flemming wijst erop dat er nog één interlandperiode is waarin hij zich kan bewijzen en dat hij deze kans met beide handen zal grijpen. Hij beseft dat de kans klein is, maar de motivatie om voor zijn kans te gaan is er des te groter. Zijn focus ligt nu volledig op het leveren van prestaties in de Premier League, in de hoop dat dit de aandacht van de bondscoach zal trekken. Flemming werkt hard om zijn doelen te bereiken en hij is vastbesloten om alles uit zijn voetbalcarrière te halen. De speler herinnert zich dat hij vorig seizoen al vaak de vraag kreeg waarom hij nog niet voor Oranje speelde, maar toen speelde hij nog in de Championship, waar de focus van de bondscoach vaak minder op gericht is. Nu hij in de Premier League speelt, een competitie met veel meer exposure, is de vraag echter nog relevanter en rechtvaardiger. De speler gelooft dat zijn prestaties voor Burnley, met de vele doelpunten die hij al gescoord heeft, voldoende redenen zijn om in aanmerking te komen voor een selectie. Hij is ervan overtuigd dat hij, met zijn ervaring en talent, een waardevolle toevoeging kan zijn voor het Nederlands elftal. Flemming is een speler die zijn eigen succes creëert door hard te werken en te geloven in zijn eigen capaciteiten. Hij is een voorbeeld voor jonge spelers die dromen van een carrière in het profvoetbal. De weg is lang en moeilijk, maar met doorzettingsvermogen en de juiste instelling kan men ver komen. Flemming is hier het levende bewijs van. Hij blijft hopen op een beloning voor zijn inspanningen en wil laten zien wat hij kan betekenen voor het Nederlands elftal op het internationale podium





