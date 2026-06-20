Zevenvoudig international Ruben Schaken Jr. verlengt contract bij Heerenveen

De zeventienjarige zoon van voormalig international Ruben Schaken Jr. heeft zijn contract bij FC Heerenveen verlengd. Schaken Jr. is een snelle buitenspeler en volgt in zijn vader zijn voetbalschoenen. Hij heeft interesse getoond van de traditionele top drie, maar heeft uiteindelijk Friesland gekozen om zijn carrière verder te zetten.

De zeventienjarige zoon van voormalig international Ruben Schaken hoopt in Friesland door te breken als profvoetballer. Schaken is net als zijn vader een pijlsnelle rechtsbuiten.

In het afgelopen seizoen zat hij al een paar keer op de bank bij Heerenveen. Ook tijdens de voorbereiding op het komende seizoen mag Schaken zich melden bij het eerste elftal. Volgens journalist Mike Verweij kiest hij voor het sportieve plan.

'Met zijn statistieken wekte de snelle buitenspeler de interesse van de traditionele top drie, maar na meerdere gesprekken besloot Schaken in Friesland te blijven en zijn contract te verlengen', schrijft de Ajax-watcher. Schaken bij Heerenveen de bestbetaalde jeugdspeler kon worden. Op die aanbieding is hij dus ingegaan. Bij Feyenoord had Schaken herenigd kunnen worden met zijn jongere broertje Jerayno, die tijdens het afgelopen seizoen meerdere keren in Robin van Persies wedstrijdselectie zat.

In de competitiewedstrijden tegen FC Twente en Heerenveen zat hij negentig minuten lang op de bank. Vader Ruben, die ook als hun zaakwaarnemer opereert, speelde in totaal 136 officiële wedstrijden namens Feyenoord. In De Kuip groeide hij uit tot zevenvoudig international van het Nederlands elftal





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