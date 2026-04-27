Zevende seizoen 'Praot Drents Met Mij' met muzikant Gunhar Koops

De Drentstalige podcast 'Praot Drents Met Mij' is terug met een nieuw seizoen. Directeur Renate Snoeijing spreekt deze keer met muzikant Gunhar Koops over zijn leven en de rol van de Drentse taal daarin.

Het Huus van de Taol en RTV Drenthe presenteren met trots het zevende seizoen van de populaire Drentstalige podcast ' Praot Drents Met Mij '. In deze boeiende podcastserie gaat Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol, in gesprek met een diverse groep Drenten, zowel bekende als minder bekende namen, over de betekenis en rol die de Drentse taal speelt in hun leven.

De gesprekken werpen een licht op de persoonlijke verhalen en de levende traditie van de Drentse taal, en tonen hoe deze taal nog steeds een integraal onderdeel vormt van de identiteit van veel Drenten. Dit seizoen staat de veelzijdige muzikant Gunhar Koops centraal. Gunhar Koops, geboren en getogen in het muzikale Valthermond, groeide op in een gezin dat een kapperszaak runde.

Hij blikt terug op een jeugd waarin hij zich overweldigd voelde door de vele indrukken, waardoor hij soms de belangrijke dingen uit het oog verloor.

'Ik zag alles om me heen vliegen, maar wat belangrijk was, zag ik niet,' aldus Koops. Een belangrijk onderdeel van zijn jongere jaren was het wekelijkse bezoek aan Bermuda, waar hij elke zaterdagavond te vinden was.

'Als ik dat niet had, dan klopte er iets niet,' vertelt hij. Na een periode in de horeca, waar hij zijn eerste ervaringen opdeed bij de Schuttershof in Exel, besloot Koops na tien jaar zijn eigen weg te gaan als zelfstandig ondernemer. Hij genoot van het ondernemerschap, maar in 2025 realiseerde hij zich dat het tijd was om zijn lang gekoesterde droom na te jagen: zich volledig te wijden aan de muziek.

Sindsdien zet hij zich met volle overtuiging in voor zijn muzikale carrière. Het schrijven van liedjes gaat hem verrassend gemakkelijk af; de meeste nummers zet hij binnen tien minuten op papier. Daarnaast heeft hij ook oude liedteksten uit de kast gehaald, geschreven zo'n dertig jaar geleden, die hij nu eindelijk wil uitwerken. De liefde tussen Gunhar Koops en zijn vrouw Nelleke bloeide op tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid bij de organisatie van 'Valentijn in 't veen'.

Inmiddels organiseren ze dit evenement al een aantal jaren en treden ze regelmatig samen op. Koops beschrijft 'Valentijn in 't veen' als een viering van de liefde voor muziek, waarbij genres als rap, rock en alles daartussenin aan bod komen. Het evenement is misschien niet zo romantisch als de naam doet vermoeden, maar staat vooral in het teken van muzikale diversiteit en passie. Een ander belangrijk element in het leven van Gunhar Koops is de Drentse droge worst.

Hij kan zich een leven zonder deze lokale delicatesse niet voorstellen.

'Dat is voor mij gewoon thuiskomen,' zegt hij. 'Als ik op vakantie ga, heb ik altijd een paar droge worsten bij me. ' De podcast 'Praot Drents Met Mij' biedt een uniek inkijkje in het leven van Gunhar Koops en zijn band met de Drentse taal en cultuur. Het is een inspirerend gesprek over passie, dromen, en de waarde van traditie.

Luisteraars kunnen het zevende seizoen van de podcast vinden op de website van RTV Drenthe en via de bekende podcastplatforms. Het Huus van de Taol en RTV Drenthe nodigen iedereen uit om te luisteren en te genieten van de verhalen die de Drentse taal te bieden heeft. Heb je zelf een interessant verhaal of een tip voor de podcast, neem dan contact op met de redactie via WhatsApp of e-mail





