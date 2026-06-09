Zesjarige Dylan uit Nijmegen wordt mini-Kanye op TikTok terwijl Ye in GelreDome staat

De zesjarige Dylan uit Nijmegen gaat viral op TikTok als mini-Kanye West, nadat hij thuis een optreden gaf omdat hij niet naar het concert van Ye in Arnhem kon. Zijn familie hielp mee aan de show, die inmiddels meer kijkers trekt dan de echte Kanye.

Terwijl rapper Ye, voorheen Kanye West, maandagavond opnieuw in het Arnhemse GelreDome stond, gaat de zesjarige Dylan uit Nijmegen viral als mini-Kanye op TikTok. De jonge Dylan werd door zijn familie omgetoverd tot een kleine Kanye West en gaf een optreden op een zelfgemaakt podium in hun woonkamer.

Zijn showtje, waarin hij meezingt met de muziek van zijn idool, is inmiddels honderdduizenden keren bekeken op het sociale mediaplatform. Het gezin moest creatief zijn omdat Dylan zelf niet naar het concert kon.

'Ik had te weinig geld om naar het concert te gaan en ik ben te jong', concludeert de jonge ster nuchter in een interview met de regionale omroep. Toch was het optreden geen soloproject. Moeder Olga legt uit hoe de hele familie meehielp: 'Iemand moet de bal draaien, iemand moet lampjes vasthouden, iemand moet filmen, en Dylan moet optreden.

' Ook zus Sophie droeg haar steentje bij. Ze is trots dat haar broertje inmiddels meer publiek heeft dan de echte Kanye tijdens zijn concerten in Arnhem.

'Ik vind het vooral heel cool dat hij nu viral gaat op TikTok, want zelf zit ik ook vaak op TikTok', zegt Sophie met een glimlach. Gelukkig gaat alle ophef rond de echte Kanye West grotendeels aan de kleine Dylan voorbij. Zijn moeder benadrukt dat het voor Dylan puur om de muziek gaat: 'Het gaat vooral om de muziek, die hij leuk vindt. Vooral dat ene liedje, waar hij helemaal in opgaat.

' De familie heeft inmiddels meerdere filmpjes online gezet, die allemaal goed worden ontvangen. Dylan zelf vindt het vooral spannend om zoveel aandacht te krijgen. Hij hoopt dat Kanye West zijn optreden ook ziet.

'Dan kan hij zien hoe goed ik ben', zegt hij trots. Het gezin heeft geen plannen om door te breken in de muziekwereld, maar geniet voorlopig van de roem. Moeder Olga sluit af: 'We doen het voor de lol, en als er wat leuks uit komt, is dat mooi meegenomen.

' Het verhaal van Dylan laat zien hoe creativiteit en familiebanden kunnen leiden tot onverwachte successen, zelfs zonder een duur concertkaartje. In een tijd waarin sociale media vaak worden geassocieerd met negativiteit, brengt deze mini-Kanye vooral een glimlach op de gezichten van velen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dylan Mini-Kanye Tiktok Viral Nijmegen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eerste concert Ye in GelreDome verloopt rustig ondanks eerdere controverseOndanks de eerdere antisemitische uitspraken van Ye, ook bekend als Kanye West, vond het eerste van twee concerten in het GelreDome in Arnhem vrijwel zonder incidenten plaats. Het stadion was volledig uitverkocht en de bezoekers, voornamelijk jong, waren vooral geïnteresseerd in de muziek. Buiten het stadion vond een kleine demonstratie plaats waarbij twee personen werden aangehouden wegens verstoring van de openbare orde. De burgemeester van Arnhem heeft Ye uitgenodigd voor een ontmoeting met de Joodse gemeenschap en een mogelijke bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum.

Read more »

Eerste Amerikaanse rapper Ye-concert in GelreDome volgeladen maar zonder incidentenOp zaterdagavond gaf Ye, voorheen bekend als Kanye West, een uitverkocht concert in de GelreDome. Ondanks protesten en twee aanhoudingen buiten het stadion, verliep de show rustig zonder verdere controversiële uitlatingen. Fans waren verdeeld: sommigen kwamen voor de muziek, anderen uit kritische houding tegenover Ye's eerdere antisemitische opmerkingen.

Read more »

Dialect is terug van weggeweest: jongeren maken het weer hip op TikTokEen paar jaar geleden leek het dialect ten dode opgeschreven. Maar de streektaal is weer helemaal hip en springlevend. Mede dankzij TikTok en andere sociale media.

Read more »

Burgemeester Bruls: Collega's wilden coronamaatregelen niet handhavenBurgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft tijdens een verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Corona gezegd dat sommige collega-burgemeesters wilden stoppen met de handhaving van coronamaatregelen. Hij vond dit 'een gruwel' en wees erop dat dit geen excuus was voor hun ongehoorzaamheid.

Read more »