Zerrouki en Pröpper loven teamgeest en groei bij Twente na eclatante zege

Captain Pröpper en Zerrouki reageren enthousiast op de overtuigende overwinning van FC Twente. Ze benadrukken de teamgeest, de groei in het vertrouwen en de individuele kwaliteiten, in het bijzonder die van Zerrouki. De trainerswissel lijkt een positieve impuls te hebben gegeven.

Captain Pröpper sprak bij ESPN vol lof over Zerrouki , met de woorden: 'Er is al veel over hem gezegd en geschreven. Hij is zó goed, zowel in zijn passing als in het veroveren van de tweede ballen. Het hangt af van hoe je hem bekijkt. Nu is de vraag weer: 'Hoe goed kan hij eigenlijk worden?' Ik ben heel blij dat hij in mijn team speelt, hij is zo'n waardevolle speler.' Zerrouki zelf reageerde op de overtuigende overwinning van Twente: 'Het is geweldig dat het er nu helemaal uitkomt.

Vorige week hebben we een eerste stap gezet, het was bij vlagen al redelijk. Vandaag was het echt heel goed,' aldus de speler, gehuurd van Feyenoord, waarbij hij opmerkte dat de score zelfs 1-8 had kunnen zijn, 'en dan druk ik me nog voorzichtig uit.' Zerrouki vervolgde: 'We weten dat we veel kwaliteit in huis hebben. We hebben een pittige periode achter de rug, wat niet verwonderlijk is met zoveel nieuwe spelers. We doen altijd ons best, maar tijdens de wedstrijd voel je het vertrouwen groeien. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Het zou geweldig zijn als dit de basis vormt voor de komende weken, en als dat niet lukt, moeten we vechten.'\Pröpper sloot zich aan bij deze woorden: 'We zijn hier al weken mee bezig, maar het kwam er al weken niet uit. Bij vlagen waren we kwetsbaar. Dat het er nu eindelijk uitkomt in zo'n wedstrijd na een trainerswissel... We waren hier al mee bezig, al is dat makkelijk gezegd. Je hebt zoveel kwaliteit, dan is het mooi dat het eindelijk zichtbaar wordt.' Na de 3-1 voelde Pröpper dat het vertrouwen binnen Twente groeide. 'Na de 0-1 werd het nog 1-1. Dan zie je dat je nog steeds een tik krijgt. Dat voel je, dat zit nog in de selectie. Na de rust pakken we het sterk op. We staan 3-1 voor en je zag het bij Sparta wegebben, dan weet je dat het goed gaat komen.' Het team heeft duidelijk laten zien wat het in huis heeft en lijkt klaar om de volgende stappen te zetten.\De uitspraken van zowel Pröpper als Zerrouki geven een helder beeld van de huidige situatie bij FC Twente. De ploeg heeft een lastige periode doorgemaakt met veel nieuwe spelers en een trainerswissel, maar lijkt nu de weg omhoog te hebben gevonden. Het vertrouwen groeit binnen de selectie, zowel op als naast het veld. De complimenten voor Zerrouki zijn lovend en onderstrepen zijn waarde voor het team. De focus ligt nu op het consolideren van deze positieve trend en het bouwen aan een succesvolle toekomst. De spelers zijn zich bewust van de kwaliteit die ze bezitten en zijn vastberaden om deze optimaal te benutten. De trainerswissel lijkt een positieve invloed te hebben gehad, en de ploeg lijkt sterker en meer een eenheid te zijn geworden. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen of Twente deze lijn kan vasthouden en verder kan groeien. De fans hopen uiteraard op meer van dit soort prestaties en een succesvol seizoen





VI_nl / 🏆 6. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

FC Twente Zerrouki Pröpper Voetbal Eredivisie

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Pröpper beleeft déjà-vu: 'Bij Rangers ging alles op de schop met de nieuwe coach'John van den Brom is net aangesteld als nieuwe trainer van FC Twente en gaat vrijdagavond op Het Kasteel zijn eerste wedstrijd voor de Tukkers coachen. Het is de zesde trainer waaronder Robin Pröpper dit kalenderjaar speelt. De FC Twente-aanvoerder vertelt over de beginperiode van zijn nieuwe trainer.

Lees verder »

Ramiz Zerrouki schittert bij Twente-zege: Droomstart voor Van den BromRamiz Zerrouki zet FC Twente op voorsprong met een weergaloos doelpunt tegen Sparta Rotterdam. De goal markeert een droomstart voor trainer John van den Brom in zijn terugkeer bij de club.

Lees verder »

Sparta komt snel terug tegen FC Twente • Debuut Van den Brom bij TwenteIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

FC Twente neemt na rust afstand van Sparta • Debuut Van den Brom bij TwenteIn dit liveblog blikken we vooruit op de zesde speelronde van de eredivisie.

Lees verder »

Klinkende zege voor Van den Brom bij debuut FC TwenteJohn van den Brom begint zijn periode als trainer van FC Twente met een overtuigende 1-5 overwinning op Sparta Rotterdam. Ondanks de scepsis rond zijn aanstelling, wist Twente het overwicht te verzilveren met doelpunten van onder meer Zerrouki, Hlynsson en Van Wolfswinkel.

Lees verder »

Liveblog: Voetbalnieuws en Vooruitblik Eredivisie - Zerrouki in vorm, Keukelaar naar Real MadridVolg het laatste voetbalnieuws, inclusief Eredivisie-wedstrijden, transfers en spelerprestaties. We blikken vooruit op de zesde speelronde.

Lees verder »