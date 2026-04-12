Zenga's Record en de Zoektocht naar Onverzettelijkheid: WK-momenten en de Lange Mars van Keepers

Een terugblik op de legendarische prestaties van Walter Zenga en Iker Casillas op het WK, met focus op hun indrukwekkende reeksen zonder tegendoelpunten en de impact van deze prestaties op de voetbalgeschiedenis. Ook aandacht voor het WK 2026.

De Italiaanse doelman, een icoon op leeftijd, liet tijdens het WK van 1990 een ongenaakbare indruk achter. Op zijn 65e verjaardag lijkt hij nog steeds de defensieve leider die hij toen was. Oostenrijk, de Verenigde Staten, Tsjechoslowakije, Uruguay en Ierland slaagden er niet in om Zenga en zijn verdediging te verschalken tijdens het prestigieuze toernooi in Italië . In de groepsfase, achtste finale en kwartfinale leek hij een levende muur.

Dit resulteerde in een indrukwekkende reeks van 450 minuten zonder een enkele tegengoal, waardoor het record van de Engelse legende Peter Shilton binnen handbereik kwam. Shilton had in 1986 een reeks van 500 minuten zonder tegengoal neergezet. De halve finale van 1990 werd een cruciale test voor Zenga en zijn ploeg. Argentinië, een geduchte tegenstander, stond gastland Italië in de weg. Echter, voordat het onvermijdelijke gebeurde, had Zenga al een nieuw record gevestigd. Pas in de 67e minuut wist Claudio Caniggia de doelman te passeren, een moment dat de reeks van Zenga op 516 minuten zonder tegengoal bracht. Ondanks deze prestatie bleek de ene tegengoal een fatale klap te zijn. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, met Toto Schillaci die de eer had om de score te openen voor Italië. De daaropvolgende strafschoppenserie werd gewonnen door Argentinië. Italië werd uitgeschakeld, ondanks slechts één tegendoelpunt in zes wedstrijden. Dit toont de intensiteit en onvoorspelbaarheid van het voetbal op het hoogste niveau.\De prestatie van Zenga werd een mijlpaal in de voetbalgeschiedenis. Zijn record werd pas later bedreigd door de Spaanse doelman Iker Casillas. In 2010 toonde Casillas zijn klasse door de nul te houden in de achtste finale, kwartfinale, halve finale en zelfs de finale tegen een nog te bepalen tegenstander. Het leek erop dat Casillas het record kon evenaren of zelfs verbeteren. Echter, vier jaar later, tijdens het WK, werd zijn reeks bruut onderbroken door het Nederlands elftal. In de 44e minuut maakte Robin van Persie zijn befaamde duikkopgoal, waardoor Casillas' reeks strandde op 476 minuten zonder tegentreffers. De vernedering werd compleet toen het Nederlands elftal er daarna nog eens vier goals tegen Spanje in wist te schieten. Deze memorabele wedstrijd toonde de kracht van het Nederlandse team en de onvoorspelbaarheid van het voetbal. De rivaliteit tussen verschillende teams op het wereldtoneel zorgt voor spannende en onvergetelijke momenten.\Deze voetbalherinneringen weerspiegelen de emotie en spanning die het WK teweegbrengt. Het is een toernooi dat generaties lang bindt, waarin legendes worden geboren en records worden gevestigd. De prestaties van Zenga en Casillas, en de dramatiek rondom hun records, laten zien hoe belangrijk de keeperspositie is in het voetbal. Hun vermogen om doelpunten te voorkomen en de druk te weerstaan, maakt hen tot ware helden. Voor liefhebbers van het WK en het Nederlandse elftal is het altijd interessant om de ontwikkelingen te volgen. Wil je alles weten over het aankomende WK 2026, dat wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, dan kun je terecht op onze gloednieuwe website bright.nl. Hier vind je alle laatste nieuwtjes, analyses en achtergronden over de kwalificatiewedstrijden en de deelnemende teams. De spanning begint al te stijgen voor het volgende mondiale voetbalfeest, een evenement dat de wereld weer zal verenigen in de passie voor het mooiste spel ter wereld





