Zender bultrug Timmy hapert, verblijfplaats onbekend

De locatie van bultrug Timmy, die gisteren in de Noordzee werd vrijgelaten, is nog onduidelijk door problemen met de tracker. Er is onenigheid over de manier waarop de vrijlating is verlopen.

De verblijfplaats van bultrug Timmy , die gisterenochtend in de Noordzee werd vrijgelaten, is momenteel onbekend. Een cruciale factor in het volgen van zijn reis, de zender waarmee het dier was uitgerust na meerdere strandingen in Duitsland, functioneert namelijk niet optimaal.

Volgens de Duitse krant Bild, die de reddingsoperatie en Timmy’s voortgang nauwlettend volgt, kwam de zender pas rond 16.00 uur gisterenmiddag, uren na de daadwerkelijke vrijlating, voor het eerst tot leven. Sindsdien zendt de zender slechts sporadisch gegevens door, wat de zorgen over Timmy’s welzijn vergroot. Op basis van de schaarse informatie die ontvangen wordt, lijkt de bultrug in ieder geval in de juiste richting te zwemmen, namelijk richting de Atlantische Oceaan, de natuurlijke leefomgeving van bultruggen.

Ook vanochtend, ruim 24 uur na zijn vrijlating op open zee, werden er opnieuw signalen van de tracker geregistreerd. Hoewel de exacte locatie van Timmy dus nog steeds onduidelijk is, bevestigen de ontvangen gegevens dat zijn vitale functies stabiel lijken te zijn, aldus Bild. De oorzaak van de problemen met de zender is nog niet vastgesteld. Een mogelijke verklaring is dat de zender beschadigd is geraakt tijdens de vrijlating van Timmy uit het speciale varende aquarium waarin hij werd vervoerd.

De vrijlating zelf verliep echter allesbehalve vlekkeloos en heeft geleid tot een aanzienlijke spanning tussen de financiers van de reddingsoperatie en de betrokken dierenartsen, enerzijds, en de bemanning van de schepen die bij de vrijlating betrokken waren, anderzijds. Dierenarts Kirsten Tönnies, die aan boord was, meldt in een audiobericht op Facebook dat de dierenartsen, in strijd met eerdere afspraken, niet bij het daadwerkelijke moment van de vrijlating aanwezig mochten zijn.

De precieze gang van zaken tijdens de vrijlating blijft onduidelijk, aangezien er geen videobeelden van zijn vrijgegeven. Het is dus onbekend of Timmy uit zichzelf het bassin verliet, of dat hij daartoe door de bemanning werd aangezet. Bovendien zouden twee boten gedurende driekwartier vlak achter de bultrug hebben gelegen na de vrijlating, wat volgens dierenarts Tönnies aanzienlijke stress bij het dier heeft veroorzaakt. Haar frustratie is duidelijk: 'Ik ben zo woedend.

Ze doen met Timmy wat ze willen'. De financiers van de operatie distantiëren zich van de gebeurtenissen tijdens de vrijlating en stellen in een brief, in handen van Bild, dat zij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de 'niet-afgestemde handelingen aan boord'. De verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen wordt dan ook toegewezen aan de eigenaar en de bemanning van de betrokken schepen. Voorafgaand aan de reddingsoperatie uitten wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties al hun bezorgdheid over de haalbaarheid en ethische aspecten ervan.

De herhaalde strandingen van de bultrug werden door velen gezien als een indicatie dat het dier al ziek was toen het de Duitse kust bereikte. Er werd aangenomen dat Timmy extreem verzwakt was, en sommigen beschouwden de reddingsoperatie dan ook als een poging om zijn lijden onnodig te verlengen.

De discussie over de wenselijkheid van de operatie blijft voortduren, waarbij de focus ligt op het welzijn van het dier en de vraag of de ingezette middelen in verhouding staan tot de kans op een succesvolle terugkeer naar zijn natuurlijke habitat. De onzekerheid over Timmy’s huidige toestand en de problemen met de tracker versterken de kritiek op de manier waarop de reddingsoperatie is uitgevoerd.

Het is nu van cruciaal belang dat de zender zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen wordt, zodat de voortgang van Timmy nauwkeurig kan worden gevolgd en er adequaat kan worden ingegrepen indien nodig. De komende dagen zullen uitwijzen of Timmy daadwerkelijk in staat is om de Atlantische Oceaan te bereiken en te overleven, of dat de reddingsoperatie uiteindelijk een tragisch einde zal kennen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bultrug Timmy Noordzee Reddingsoperatie Tracker Dierenwelzijn

United States Latest News, United States Headlines