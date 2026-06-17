Zendaya en Tom Holland in Amsterdam voor Spider-Man perstour

Zendaya en Tom Holland waren woensdag in Amsterdam voor de perstour van de nieuwe Spider-Man-film. RTL Boulevard sprak het koppel exclusief. Het interview is vanavond te zien.

Amsterdam kreeg woensdag bijzonder bezoek van twee van de grootste sterren uit Hollywood. Zendaya (29) en Tom Holland (30) waren in de hoofdstad voor de wereldwijde perstour van de nieuwe Spider-Man -film.

Het populaire acteurskoppel, dat al jaren zowel op als naast de set een gouden combinatie vormt, trok massaal de aandacht van fans en media. RTL Boulevard kreeg de kans om exclusief met het duo te spreken, en het interview is vanavond te zien in de uitzending om 18.35 uur op RTL 4. Het tweetal strijkte neer in het H'ART Museum, waar een internationaal persevenement plaatsvond rond de nieuwste film uit de succesvolle superheldenreeks.

Tijdens hun bezoek aan Nederland sprak onze eigen Vivienne van den Assem uitgebreid met Zendaya en Tom. Ze vertelden onder andere over hun samenwerking, de spanning rond de nieuwe film en hun privéleven. Al maanden gonsde het van de geruchten dat de twee in stilte met elkaar zijn getrouwd, maar zelf houden ze hun relatie liever privé. Toch lieten ze doorschemeren dat ze nog altijd dolgelukkig zijn samen.

Het koppel is al sinds 2021 een stel en wordt vaak genoemd als een van de meest besproken Hollywood-duo's. De nieuwe Spider-Man-film belooft opnieuw een spektakel te worden, met Tom Holland in de hoofdrol als Peter Parker en Zendaya als MJ. De opnames vonden deels plaats in Amsterdam, wat extra bijzonder is voor de Nederlandse fans. Tijdens de perstour blikten ze terug op de opnames in de hoofdstad, waar ze onder meer filmden bij het Rijksmuseum en op de Wallen.

Het zorgde voor flinke drukte op de set, met tientallen nieuwsgierige fans die een glimp probeerden op te vangen van de sterren. In het exclusieve interview bij RTL Boulevard vertellen Tom en Zendaya hoe ze die chaos ervoeren en wat ze het meest missen van Nederland. Het volledige gesprek is vanavond te zien in de uitzending, maar wij geven alvast een voorproefje met een video van hun aankomst in Amsterdam.

Het belooft een onvergetelijke aflevering te worden voor alle filmliefhebbers en fans van het koppel





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Zendaya Tom Holland Spider-Man Amsterdam RTL Boulevard

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