Zelfrijdende Tesla's mogen de weg op in Nederland: RDW keurt FSD-systeem goed

De RDW heeft het Full Self Driving Supervised (FSD) rijhulpsysteem van Tesla goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Nederland is het eerste Europese land dat dit toelaat. De bestuurder blijft verantwoordelijk en moet de controle behouden.

Zelfrijdend e Tesla 's krijgen groen licht in Nederland! De weg is vrij voor Tesla 's met het Full Self Driving Supervised ( FSD ) systeem, na goedkeuring van de RDW . Nederland zet hiermee een belangrijke stap voorwaarts en is het eerste land in Europa dat dit geavanceerde rijhulpsysteem toelaat. De RDW heeft anderhalf jaar intensief onderzoek en tests uitgevoerd om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

De goedkeuring is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van autonome rijtechnologie in Europa en kan mogelijk een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Het is een spannend moment voor Tesla-eigenaren en voorstanders van autonome voertuigen. De implementatie van het FSD-systeem in Nederland markeert een significante stap in de richting van de toekomst van mobiliteit.\De RDW benadrukt echter nadrukkelijk dat de bestuurder te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het besturen van de auto. Het FSD-systeem is ontworpen als een hulpmiddel, een ondersteuning voor de bestuurder, en niet als een volledige vervanging. De bestuurder moet altijd de controle behouden en in staat zijn om de auto op elk moment zelf te besturen. Dit betekent dat afleiding, zoals het kijken op een telefoon of het lezen van een boek, niet is toegestaan tijdens het rijden met het FSD-systeem. De bestuurder dient zijn ogen op de weg gericht te houden en alert te blijven. Het FSD-systeem houdt de bestuurder nauwlettend in de gaten. Indien het systeem constateert dat de bestuurder niet voldoende oplet, worden er waarschuwingen gegeven. In ernstige gevallen kan het systeem zelfs tijdelijk worden uitgeschakeld om de veiligheid te waarborgen. De RDW beschouwt de auto's met het FSD-systeem dan ook niet als volledig zelfrijdend, maar als ondersteunend voor de bestuurder. Er is een duidelijk verschil tussen wat in de Verenigde Staten is toegestaan en wat in Nederland is toegestaan. De versies van de software in de VS zijn anders, vandaar dat men dit niet kan vergelijken.\De goedkeuring van de RDW is een belangrijke stap, maar het is slechts het begin. De RDW gaat een aanvraag indienen bij de Europese Commissie om het FSD-systeem in de hele Europese Unie toe te laten. Als de Europese Commissie positief reageert, moeten de EU-lidstaten vervolgens stemmen over deze kwestie. Dit zou een enorme impact hebben op de verspreiding van het FSD-systeem en zou de weg openen voor Tesla's met FSD in vele Europese landen. De ervaringen in Nederland zullen een belangrijke rol spelen in de beslissing van de Europese Unie. De RDW hoopt dat de implementatie in Nederland zal laten zien hoe effectief en veilig het systeem kan zijn, en dat dit uiteindelijk zal leiden tot een snellere en bredere acceptatie van autonome rijtechnologie in Europa. De toekomst van het rijden in Europa kan hierdoor worden veranderd. De RDW zal de prestaties van de zelfrijdende Tesla's op de Nederlandse wegen nauwlettend in de gaten houden en blijven monitoren hoe het FSD-systeem presteert in de praktijk





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verkeersdoden in Nederland bereiken hoogste aantal sinds 2007Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2023 gestegen tot het hoogste niveau sinds 2007. De CBS-cijfers laten een toename van ruim 12 procent zien, met 759 doden. Vooral het aantal mannelijke slachtoffers steeg aanzienlijk, terwijl fietsers opnieuw de grootste groep slachtoffers vormen. De SWOV had al gewaarschuwd voor deze trend.

Read more »

Tesla's 'Full Self-Driving' wacht op goedkeuring in Nederland: juridische en veiligheidsvraagstukkenTesla wacht op goedkeuring voor 'Full Self-Driving' in Nederland. Juridische vragen over aansprakelijkheid en veiligheidszorgen van experts belichten de complexiteit van de technologie.

Read more »

Een econoom als meestervoorspeller: Nederland wordt wereldkampioenEen econoom die de afgelopen drie WK-winnaars goed voorspelde, heeft goed nieuws voor ons Nederlandse voetballiefhebbers: komende zomer is het dan eindelijk tijd voor de eerste wereldtitel van Oranje.

Read more »

Boer Geert Krops (76) van 'Boer zoekt Vrouw' overgeplaatst naar NederlandBoer Geert Krops, bekend van 'Boer zoekt Vrouw', is overgeplaatst van Portugal naar een zorginstelling in Emmen. De 76-jarige man raakte in februari ernstig gewond bij een val tijdens een fietsvakantie en is sindsdien vrijwel volledig verlamd.

Read more »

Ruim 1 op de 5 auto's in Nederland is inmiddels (deels) elektrischEn van de nieuw verkochte auto's heeft nu het overgrote deel een elektromotor.

Read more »

Shakhtar-trainer zoekt 'speciale' AZ'er op: 'Wordt grote speler voor Nederland'Shakhtar Donetsk-trainer Arda Turan is lyrisch over de kwaliteiten van AZ-middenvelder Kees Smit. Volgens de Turkse oefenmeester gaat de twintigjarige rechtspoot een mooie toekomst tegemoet bij het Nederlands elftal. Donderdagavond stonden Shakhtar en AZ (3-0) tegenover elkaar in de kwartfinale van de Conference League.

Read more »