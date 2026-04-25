Zelf oranjetompoucen bakken? Heel Holland Bakt-kandidate Francis Kuijk deelt haar recept

Heel Holland Bakt-kandidate Francis Kuijk deelt haar recept voor de perfecte oranjetompouce en vertelt over haar ervaringen in het programma Heel Holland Bakt Elke Dag. Ontdek haar tips voor het bakken van bladerdeeg, het maken van banketbakkersroom en het snijden van de tompouce.

Koningsdag vraagt om een specifieke lekkernij: de oranjetompouce. Heel Holland Bakt -deelneemster Francis Kuijk uit Kaatsheuvel deelt haar recept en blikt terug op haar televisie-avontuur. Het maken van tompoucen vereist aandacht voor detail, met name het bakken van het bladerdeeg, dat gaar en krokant moet zijn, en het snijden met een kartelmes, waar geduld voor nodig is.

Francis maakte deze lekkernij recentelijk nog in Heel Holland Bakt Elke Dag, maar moest het programma afgelopen week verlaten. Ze beschrijft de competitie als moordend, maar benadrukt dat ze de ervaring voor geen goud zou willen missen. Dit was niet haar eerste tv-optreden; tien jaar geleden bereikte ze de finale van hetzelfde programma. Dit seizoen, met alleen oud-kandidaten, had een andere, meer ontspannen sfeer.

Francis benadrukt de onvoorspelbaarheid van het bakken tijdens de opnames, met variërende ovens en onverwachte situaties. Ze herinnert zich een incident waarbij ze per ongeluk het vuur onder een karamelpan liet staan, wat resulteerde in verbrande karamel. Hoewel ze zelf van plan is om oranje soezen te maken, deelt ze graag haar expertise over het maken van de traditionele rechthoekige tompouce.

Het recept omvat het uitrollen en bakken van bladerdeeg, het maken van een gladde banketbakkersroom met custardpoeder, melk en vanille, het toevoegen van gelatine voor stabiliteit, het luchtig kloppen met slagroom en het spuiten van de crème tussen twee lagen bladerdeeg. Tot slot wordt de tompouce afgewerkt met oranje glazuur en minimaal twee uur in de koelkast gezet om op te stijven.

Francis geeft als laatste tip om de tompouce in gelijke stukken te snijden door eerst de bovenlaag in te snijden en vervolgens volledig door te snijden, om de lagen netjes te houden. Ze blikt terug op haar deelname aan Heel Holland Bakt en geeft aan dat ze dacht dat het niet goed zou komen





Oranje Tompouce Recept Heel Holland Bakt Francis Kuijk Koningsdag

