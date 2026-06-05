Zeldzame vogel ontdekt in Drenthe

Ecoloog en vogelaar Tim Schipper heeft een bijzondere vogel ontdekt in Drenthe. Het gaat om een struikrietzanger, een soort die vooral oostelijk voorkomt. De vogel is al een paar keer eerder in Nederland gemeld, maar nooit eerder in Drenthe.

Een rondje fietsen vanuit Groningen richting Peizermade leverde ecoloog en vogelaar Tim Schipper een bijzondere ontdekking op. Al vroeg in de ochtend, rond 07.15 uur, hoorde hij een opvallend geluid vanuit de begroeiing.

Het bleek een zeldzame gast voor Drenthe, een struikrietzanger. Ja, dat was een bijzondere waarneming, zegt Schipper. Het is een vogel die vooral oostelijk voorkomt. In Oost-Europa wordt hij steeds algemener, maar in Drenthe wordt hij nog niet heel vaak gezien.

Dat maakt de vondst extra bijzonder. Dit jaar is de vogel volgens Schipper nog maar één keer eerder in Nederland gemeld, op Texel. En voor Drenthe is het zelfs pas de derde waarneming ooit. Voor Drenthe is het extra bijzonder, want de vogel is hier nog maar twee keer eerder gezien.

Eén keer bij Rolde in 2024 en één keer bij De Onlanden in 2021. Het is een kleine bruine vogel die lijkt op bijvoorbeeld een bosrietzanger. Hij heeft een wat kortere vleugel, een streep boven het oog en net een iets andere kleur, maar daar moet je echt goed voor kijken. Waar de vogel wel bekend om staat is zijn opvallende geluid.

Hij maakt allerlei verschillende toonladdertjes en klikgeluiden. Voor een getraind oor zijn die goed herkenbaar, vertelt Schipper. En daar blijft het niet bij. De Struikrietzanger imiteert ook andere vogels.

In de tijd dat ik er stond, heb ik gehoord dat hij 38 verschillende vogelsoorten nadeed, gemengd met zijn eigen zang. Daar staat deze vogel echt om bekend. Daarom heeft Schipper ook een duidelijke boodschap voor mensen die de soort willen ontdekken. Je moet hem dus echt horen.

Nadat Schipper zeker wist wat hij had gevonden, deelde hij zijn ontdekking met andere vogelaars. Toen ik hem had gehoord en gezien, heb ik het gedeeld in de groepsapp. Veel mensen vonden het leuk en zijn toen even langsgekomen om hem te bekijken. Al snel bleek de vogel behoorlijk honkvast.

Op den duur kwamen we erachter dat hij een vaste plek had. Daardoor konden we hem ook goed zien. Of de struikrietzanger voorlopig in Drenthe blijft, is nog onzeker. Toch zijn er aanwijzingen dat hij zich voorlopig thuis voelt in de provincie.

De vogel leek behoorlijk territoriaal. Hij was heel fanatiek aan het zingen. Dat kan betekenen dat hij hier nog wat langer blijft. Maar de kans op een blijvend verblijf lijkt klein.

Uiteindelijk denk ik dat hij weer vertrekt, want vrouwtjes zijn hier heel zeldzaam. Het is in Nederland pas één keer eerder gebeurd dat een struikrietzanger een vrouwtje vond





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