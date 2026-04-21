Zeldzame albino ringslang ontdekt op bospad bij Arnhem

Een wandelaarster heeft bij Arnhem een bijzondere albino ringslang gevonden. Experts verklaren hoe dit zeldzame dier in de natuur overleeft en waarom deze kleurafwijking zo opvallend is.

Een opmerkelijke vondst in de bossen nabij Arnhem heeft voor de nodige verbazing gezorgd onder natuurliefhebbers. Stephanie Grondman trof afgelopen zaterdag een wel heel bijzonder reptiel aan op een bospad: een slang met een opvallend roze huid en vuurrode ogen. De ontdekking riep direct vragen op, aangezien een dergelijk kleurverschijnsel in de Nederlandse natuur een absolute zeldzaamheid is.

Stephanie twijfelde geen moment en nam het dier voorzichtig van het pad af om te voorkomen dat voorbijgangers er per ongeluk op zouden stappen. Ze besloot de foto te delen in de Facebookgroep Natuur in Gelderland, waar de discussie over de herkomst en identiteit van het dier direct in volle hevigheid losbarstte. De reacties op de sociale media waren uiteenlopend en speculatief. Sommige volgers opperden dat het om een albino hazelworm ging, een hagedissoort die vanwege het ontbreken van poten vaak wordt aangezien voor een slang. Anderen vreesden voor een gevaarlijk en giftig exotisch exemplaar. Echter, de specifieke kenmerken, zoals de karakteristieke lichtgele ring achter de kop en de ronde vorm van de pupillen, wezen in een andere richting. Experts van de organisatie RAVON, de kennisautoriteit op het gebied van amfibieën, reptielen en vissen in Nederland, hebben na bestudering van het beeldmateriaal bevestigd dat het hier gaat om een zeldzame albino ringslang. Hoewel dit type kleurafwijking bij Nederlandse slangensoorten voorkomt, is het een fenomeen dat slechts sporadisch wordt gedocumenteerd. Volgens Jeroen van Delft van RAVON is albinisme het gevolg van een gebrek aan melanine, het pigment dat normaal gesproken zorgt voor de grijsgroene kleur van de ringslang en de donkere kleur van de ogen. Bij dit specifieke exemplaar resulteert het ontbreken van dit pigment in de opvallende roze huid en de rode oogkleur. Hoewel dit voor de toeschouwer een prachtig schouwspel oplevert, waarschuwt Van Delft dat de overlevingskansen voor het dier in de vrije natuur aanzienlijk kleiner zijn dan bij soortgenoten. Omdat het dier door zijn felgekleurde uiterlijk nauwelijks kan camoufleren, is het een makkelijk doelwit voor natuurlijke vijanden en roofdieren. Er bestaan dan ook geen populaties van albino ringslangen; het is een genetische afwijking die bij een enkel individu optreedt en zelden tot een lang leven leidt. Ondanks dat het dier in 2024 ook al eens in de omgeving van Ede werd gespot, blijft de vraag of het hier om een natuurlijk voorkomen gaat of om een dier dat uit gevangenschap is ontsnapt. Vooralsnog gaan experts ervan uit dat het om een wild dier gaat, daar er geen bewijs is voor menselijk ingrijpen of het bewust loslaten van het reptiel





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casino in Roermond ontruimd vanwege vreemde luchtVanwege een vreemde lucht is zondagavond een casino in Roermond ontruimd.

Read more »

Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met auto in BredaEen bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.

Read more »

Driessen keihard voor AZ na bekerwinst: 'Een non-discussie, echt een gemiste kans'Valentijn Driessen is na de bekerwinst van AZ na de 5-1 overwinning op NEC zondag nog steeds niet te spreken over het beleid van de Alkmaarders in de Conference League. Trainer Leeroy Echteld gaf zijn spelers rust richting de bekerfinale, maar de journalist wil niet spreken van een causaal effect.

Read more »

Inhaalactie loopt heel fout af: vader in coma en zoontje (2) zwaargewondEven een auto inhalen bij het stoplicht ging anderhalf jaar geleden gruwelijk mis bij Sint Anthonis. Een auto van een gezin met een jongetje van twee werd van achteren geramd en twee gezinsleden raakten zwaargewond: de vader lag weken in coma en het jongetje liep een gecompliceerde beenbreuk op.

Read more »

Man die ernstig ongeluk veroorzaakte, reed 190 km/uur op 60 km-wegEen 20-jarige man is maandag veroordeeld voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval in Sinderen.

Read more »

Ernstig ongeluk op A50 bij Arnhem, zwaargewonde en lange filesDinsdagavond vond er een ernstig ongeluk plaats op de A50 bij Arnhem waarbij een automobilist zwaargewond raakte na een aanrijding met een vrachtwagen. Ook was er een ander ongeval met drie auto's in de buurt van Hoenderloo. De A50 is deels afgesloten, wat leidt tot lange files.

Read more »