Zeeuwse woningprijzen stijgen, Tholen scoort hoog

De gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in Zeeland is in het eerste kwartaal van 2025 hoger dan een jaar geleden. De prijsontwikkeling varieert per gemeente, met Tholen als de topper met een stijging van 9,8 procent. Oost-Gelre heeft de hoogste prijsstijging in Nederland met 20,5 procent.

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen in Zeeland was in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Landelijk lag de gemiddelde prijs 5,2 procent hoger. In onze regio is dat met 5,0 procent iets lager. De prijsontwikkeling loopt per gemeente best uiteen. In de gemeente Tholen werden woningen gemiddeld voor 9,8 procent meer verkocht dan een jaar eerder (eerste kwartaal 2025).

Dat is het hoogste van alle Zeeuwse gemeenten. In de landelijke lijst komt Tholen overigens niet in de top 50 voor. Oost-Gelre (in de Achterhoek) is de gemeente waar de prijsstijging het hoogst is van alle Nederlandse gemeenten: 20,5 procent. Na Tholen volgen Reimerswaal (8,7 procent), Vlissingen (8,1), Borsele (7,4), Middelburg (7,1) en Hulst (5,7).

Dat zijn de enige Zeeuwse gemeenten die boven het landelijk gemiddelde van 5,2 procent uitkomen. De overige Zeeuwse gemeenten zitten daaronder. In Veere is de prijsstijging met 2,5 procent het laagst van Zeeland. Veere staat nog net in de top 10 van Nederlandse gemeenten waar de prijsstijging het laagst is.

De gemeenten Diemen en Heemstede (beide in Noord-Holland) sluiten de rij met 1,3 procent. Er is één gemeente in Nederland waar geen sprake is van een stijging. Dat is Gulpen-Wittem in Limburg (-1,0 procent). Van zeventien Nederlandse gemeenten zijn geen cijfers bekend.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Zeeland lag in 2025 op 379.000 euro. In Veere lag dat op 497.000 euro het hoogst en in Terneuzen het laagst met 298.000 euro





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Woningprijzen Zeeland Tholen Prijsstijging Koopwoningen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Informatieavond over politiek actief worden in ZeelandMet de oog op de Provinciale Statenverkiezingen in 2027 organiseert de provincie Zeeland samen met Debat.nl twee informatieavonden voor inwoners die meer willen weten over politiek actief worden in Zeeland. Tijdens de eerste bijeenkomst kon publiek snelheiddaten met zittende Statenleden en meedoen aan mini-debatten over actuele Zeeuwse thema's.

Read more »

Zeeuwse scholen teleurgesteld door uitspraak rechter over treinproefBeschrijving van de nieuwswaarde enrelevantie van de tekst, niet in opdracht van de AI. (Niet aangepast)

Read more »

Verlening staalslakkenverbod vinden politici en natuurverenigingen fijn, maar het is nog niet genoegDe Zeeuwse politici en natuurverenigingen willen niets minder dan een totaalverbod.

Read more »

Goedemorgen! Mosselen, de wieg van Beatrix en gezonde snoepjesHier lees je het Zeeuwse nieuws van donderdag 21 mei.

Read more »