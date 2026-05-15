Ze versloeg 107 concurrenten en is nu voorleeskampioen van de provincie

Jesmay Fliers, een 11-jarige meid uit Middelburg, heeft de voorleeswedstrijd in haar provincie gewonnen. Ze heeft 107 concurrenten verslagen en mag zich nu voorleeskampioen noemen. Volgende week mag ze het opnemen tegen elf andere steengoede voorlezers tijdens de landelijke finale van de voorleeswedstrijd.

Of dat spannend is? Zeker, maar ook: 'Heel vet, ik had het niet verwacht.

' Met een rustige stem leest Jesmay het stukje voor dat ze volgende week dinsdag ook zal voorlezen in Utrecht, onder het toeziend oog van haar hele klas én een groot publiek. Zenuwen zijn nog niet te bespeuren.

'Het gaat vanzelf', lacht ze. 'Ik heb er niet zoveel moeite mee, ook niet op school. Als ik het één keer gelezen heb, dan zit het in m'n hoofd.

' Het lezen zat er bij haar al vroeg in. 'Ik vond het altijd wel leuk. En ik hield ook van presenteren en zat op musical.

' Daardoor vermoedde ze al dat voorlezen wel haar ding was. Vanaf groep vijf deed ze ieder jaar mee aan de voorleeswedstrijd van haar basisschool Cypressenhof in Middelburg. Niet onverdienstelijk, maar zo ver als nu kwam ze nog nooit. Ze heeft er zin in.

Oefenen doet ze niet te veel.

'Toen ik vorig jaar meedeed, heb ik een beetje te veel geoefend, daardoor was ik er bij de eerste ronde al uit. Dit jaar ging het veel beter omdat ik niet veel heb geoefend.

' Het voorlezen moet natuurlijk gaan. 'Niet toneelspelen', zegt ze. Jesmay heeft nog meer voorleestips, zie onderstaande video: In totaal leest ze volgende week voor uit twee boeken. Het zelfgekozen Blauwe plekken van Anke de Vries over een meisje dat mishandeld wordt door haar moeder, en het verplichte jurywerk De glazenwasser van het Rijksmuseum van Astrid Sy.

Dat laatste boek wordt de grootste uitdaging.

'Ik heb 'em drie dagen geleden opgestuurd gekregen en zoals je ziet: het is best een dik boek, dus ik weet niet of ik hem helemaal uit ga krijgen. ' Ze hoopt daarom dat ze een stukje uit het begin van het boek mag voorlezen. 'Er staan veel moeilijke woorden in, die zijn niet zomaar uit te spreken zonder een keer gelezen te hebben.

' Jesmay zal dus nog even aan de bak moeten voor ze dinsdag met haar klas naar TivoliVredenburg in Utrecht afreist. Als Jesmay wint, is ze niet de eerste van haar school die zichzelf 'nationaal voorleeskampioen' mag noemen. De toen 12-jarige Danischa ging haar in 2023 voor. Het jaar daarvoor werd de Middelburgse Guus (toen 11) als eerste Zeeuw ooit nationaal voorleeskampioen





