Zanger Henk Dissel vertelt over onverwachte start van relatie met Sanne: 'Haar moeder dreigde de Story te bellen'

Henk Dissel blikt terug op de bijzondere en onconventionele start van zijn relatie met Sanne Hooijer, waarbij het leeftijdsverschil en de reactie van Sanne’s moeder voor de nodige spanning zorgden. Nu, elf jaar later, staan ze op het punt te trouwen.

Henk Dissel , inmiddels 35 jaar oud, blikt terug op de ongewone start van zijn relatie met Sanne Hooijer , die nu 28 is. Wat begon als een onschuldige kennismaking in een bruisend Amsterdams café , nam al snel een verrassende wending toen duidelijk werd dat er een aanzienlijk leeftijdsverschil was.

In een openhartig interview met het AD deelt de bekende zanger het verhaal van hun eerste ontmoeting en de daaropvolgende complicaties, inclusief de bezorgde reactie van Sanne’s moeder. De ontmoeting vond jaren geleden plaats in een levendig café in Amsterdam. Henk viel Sanne op terwijl ze aan de bar stond, omringd door twee jonge mannen die later haar broers bleken te zijn.

Na een paar gedeelde drankjes en wat losse gesprekken, voelde Henk zich aangetrokken tot Sanne en raakte hij met haar in gesprek. Hoewel de avond gezellig verliep, durfde hij haar niet direct om haar telefoonnummer te vragen. Terug thuis, vastbesloten om contact te leggen, zocht hij haar op via Facebook. Hij bleef zoeken totdat hij haar profiel eindelijk had gevonden.

Na een periode van online chatten, waarin Sanne aanvankelijk haar telefoonnummer geheim hield, volgde uiteindelijk een eerste officiële date. Tijdens deze date kwam het gesprek op hun eerste ontmoeting in het café. Sanne had toen al terloops laten vallen dat ze nog minderjarig was, maar Henk interpreteerde dit aanvankelijk als een grap. Hij herinnert zich dat hij dacht: 'Je moet 21 zijn om daar binnen te komen.

' Echter, de situatie werd al snel serieuzer toen Sanne haar paspoort liet zien, waaruit bleek dat ze bijna zeventien jaar oud was, terwijl Henk destijds 24 was. De spanning steeg verder toen Henk tijdens de date een telefoontje ontving van een vriend met een alarmerende boodschap: de moeder van Sanne had zijn telefoonnummer achterhaald en dreigde met publicatie in de media. Zijn vriend vertelde hem: 'Ze zegt dat ze de Story gaat bellen, omdat jij haar dochter hebt meegenomen.

' Geschrokken en onzeker besloot Henk Sanne onmiddellijk naar huis te brengen en zette hij haar af op de hoek van de straat. Later kreeg hij de kans om met haar ouders te praten en de situatie uit te leggen.

'Gelukkig is het toen allemaal goed gekomen,' vertelt Henk. Nu, elf jaar later, zijn Henk en Sanne een hecht stel, hebben ze een dochter samen en staan ze op het punt elkaar het ja-woord te geven. Hun verhaal is een bewijs dat liefde soms op onverwachte en uitdagende manieren kan beginnen. De aanvankelijke bezwaren en de bezorgdheid van Sanne’s moeder hebben uiteindelijk plaatsgemaakt voor acceptatie en een sterke familieband.

Het is een verhaal over volwassenwording, het overwinnen van obstakels en de kracht van een oprechte connectie. De zanger benadrukt dat de open communicatie met Sanne en haar ouders cruciaal was om de situatie te normaliseren en het vertrouwen te winnen. Hij geeft aan dat hij destijds, als jonge man, niet volledig besefte wat de implicaties van het leeftijdsverschil waren, maar dat hij altijd respectvol is geweest tegenover Sanne en haar familie.

De reactie van de moeder was begrijpelijk, gezien haar bezorgdheid over het welzijn van haar dochter. Uiteindelijk heeft de tijd en de oprechte liefde tussen Henk en Sanne alle twijfels weggenomen. Hun relatie is nu een voorbeeld van hoe verschillen kunnen worden overbrugd en hoe een onconventionele start kan leiden tot een gelukkig en duurzaam huwelijk. De komende bruiloft zal een feest zijn van liefde, acceptatie en de viering van een bijzondere reis die ze samen hebben afgelegd.

Het is een verhaal dat laat zien dat liefde geen leeftijd kent en dat obstakels overwonnen kunnen worden met respect, openheid en toewijding





