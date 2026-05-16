Zandpaden in Drenthe vervagen: onderzoekaabbreking

Zandpaden in de omgeving van Coevorden zijn in rap tempo verdwenen en versmolten door ruilverkaveling en verharding. Het verdwijnen heeft gevolgen voor de natuur, planten en dieren.

Honderden kilometers aan zandpad zijn verdwenen, en dat aantal geldt alleen nog maar voor het onderzoeksgebied in de gemeente Coevorden. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap.

Toch verdwijnen ze uit Drenthe. Onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe gaan in het veld letterlijk de diepte in. Wat op het eerste gezicht een simpel pad lijkt, blijkt onder de grond een verhaal van duizenden jaren te bevatten. Verschillende lagen en kleuren in het zand laten zien hoe oud een zandpad daadwerkelijk is.

Zo zijn we de aardkundige waardes aan het bepalen. We proberen in kaart te brengen hoe de ondergrond van zandpaden eruit ziet en hoe de bodem is opgebouwd.





