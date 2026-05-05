Zalmindustrie bedreigt leven in Noorse fjorden

Onderzoek toont aan dat de Noorse zalmindustrie, ondanks haar economische belang, een ernstige bedreiging vormt voor de ecosystemen van de fjorden door massale uitstoot van voedingsstoffen.

De delicate ecosystemen van de Noorse fjorden staan onder zware druk door de intensieve zalmkweek, zo blijkt uit recent onderzoek van een vooraanstaand Noors milieu-instituut.

Noorwegen, als grootste zalmproducent ter wereld, kent een enorme productie van ongeveer 900.000 ton vis per dag, gekweekt in kooien langs de kustlijn. Deze grootschalige productie brengt echter aanzienlijke milieuproblemen met zich mee, voornamelijk door de overmatige uitstoot van voedingsstoffen. De zalm ontvangt specifieke voedingsstoffen om de groei te bevorderen, maar een substantieel deel hiervan belandt in het zeewater, direct of via de uitwerpselen van de vis.

De omvang van deze uitstoot is schrikbarend: jaarlijks wordt er naar schatting 75.000 ton stikstof, 13.000 ton fosfor en 360.000 ton koolstof in de fjorden geloosd. Om een idee te geven van de schaal, dit komt overeen met de vervuiling door de ongezuiverde afvalstoffen van 17,5 tot 30 miljoen mensen, terwijl Noorwegen zelf slechts 5,5 miljoen inwoners telt. Deze overvloed aan voedingsstoffen heeft een vergelijkbaar effect als kunstmest, namelijk een sterke stimulatie van de algen- en planktongroei.

Een overmatige algenbloei blokkeert het zonlicht dat essentieel is voor planten op de zeebodem, wat leidt tot hun afsterven. Dit proces veroorzaakt een dramatische daling van het zuurstofniveau in het water, met verwoestende gevolgen voor het leven in de fjorden. Hoewel ook landbouwactiviteiten en de lozing van afvalwater bijdragen aan de vervuiling, wordt de zalmkweek door het milieu-instituut aangewezen als de belangrijkste oorzaak van de problemen.

De situatie is bijzonder zorgwekkend in de Sognefjord, de grootste fjord van Noorwegen, en de Hardangerfjord, de op een na grootste. Recentelijk zijn er in de Hardangerfjord vergunningsaanvragen voor nieuwe zalmkwekerijen afgewezen, omdat de fjord simpelweg niet in staat is om verdere belasting aan te kunnen. Een expert benadrukte tegenover de krant Verdens Gang dat de fjord zijn draagvermogen heeft bereikt. De Noorse visindustrie reageert echter terughoudend op de kritiek en geeft aan geen wijzigingen in het beleid te overwegen.

Een woordvoerder stelt dat elke vorm van voedselproductie een impact heeft op het milieu en dat de industrie voortdurend probeert deze impact te minimaliseren. Hij wijst erop dat de zalmkweek relatief weinig energie verbruikt en weinig schoon water nodig heeft in vergelijking met andere vormen van voedselproductie. Desondanks blijft de vraag bestaan of deze argumenten opwegen tegen de ernstige schade die de zalmkweek aanricht aan de unieke en kwetsbare ecosystemen van de Noorse fjorden.

De toekomst van het leven in deze iconische landschappen hangt af van een heroverweging van de huidige praktijken en een commitment aan duurzame oplossingen. Het is cruciaal dat er een balans wordt gevonden tussen economische belangen en de bescherming van het milieu, zodat toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van de schoonheid en rijkdom van de Noorse fjorden.

De huidige situatie vereist een dringende en gecoördineerde aanpak, waarbij overheid, industrie en wetenschap samenwerken om de vervuiling te verminderen en de fjorden te herstellen. Dit kan onder meer door het ontwikkelen van innovatieve kweektechnieken, het verbeteren van de afvalwaterbehandeling en het instellen van strengere regels voor de uitstoot van voedingsstoffen. Alleen door een integrale aanpak kan de duurzaamheid van de zalmindustrie worden gewaarborgd en de toekomst van de Noorse fjorden worden veiliggesteld.

De uitdaging is groot, maar de noodzaak tot actie is nog groter





