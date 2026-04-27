Yvette Broch verrast met comeback in Champions League Final Four

Handbalster Yvette Broch, na ruim twee jaar gestopt, staat met Brest Bretagne in de Final Four van de Champions League. Een onverwachte comeback na een telefoontje van haar oude trainster.

Handbal ster Yvette Broch , die ruim twee jaar geleden haar carrière beëindigde, heeft een onverwachte comeback gemaakt en staat nu op het punt om met Brest Bretagne deel te nemen aan het Final Four -weekend van de Champions League .

De 35-jarige Broch werd in maart benaderd door haar voormalige trainster, Raphaëlle Tervel, met het verzoek om de zwangere Pauletta Foppa te vervangen voor de laatste maanden van het seizoen. Hoewel ze aanvankelijk twijfelde, stemde Broch in en heeft ze nu een kans om opnieuw te schitteren op het hoogste niveau van het handbal. Brest Bretagne bereikte de Final Four door in de kwartfinales te winnen van het Roemeense Gloria Bistrita, waar ook Oranje-international Larissa Nusser actief is.

Broch gaf aan dat ze nooit had verwacht om nog eens in deze positie te belanden. Haar eerste reactie was dan ook ontzetting, maar na een goed gesprek met Tervel besloot ze de uitdaging aan te gaan. Ze benadrukt dat ze elke dag 100% inzet en dat de club daarmee akkoord ging. De Final Four, bestaande uit de halve finales en finale van de Champions League, wordt gehouden op 6 en 7 juni in Boedapest, Hongarije.

Naast Broch doen er nog vijf andere Nederlandse handbalsters mee aan het toernooi: Dione Housheer, Bo van Wetering en Kelly Dulfer, die met titelverdediger Györ uit Hongarije spelen, en Inger Smits en Merel Freriks, die uitkomen voor het Roemeense CSM Bucuresti. Ook de Franse club Metz Handball heeft zich gekwalificeerd. Broch geeft aan dat ze handbal eigenlijk niet miste en dat ze na haar eerdere stop in 2024 op zoek was naar nieuwe invullingen voor haar leven.

Ze reisde, bracht tijd door met familie en verhuisde met haar man naar het Griekse eiland Santorini. Broch beschrijft haar tijdelijke terugkeer als flink aanpoten, vooral fysiek en qua snelheid. Ze erkent dat het wennen is om weer op zo'n hoog niveau te spelen, maar benadrukt dat het lezen van het spelletje niet verleerd is. Ze heeft eerder al een pauze in haar carrière gehad, in 2018 stopte ze vanwege mentale en fysieke uitputting, maar keerde twee jaar later terug.

Ze vergelijkt het leven van een topsporter met haar huidige actieve levensstijl met haar man, die bestaat uit wandelen en zwemmen, en concludeert dat het niet te vergelijken is. Broch speelt geen volledige wedstrijden, maar accepteert haar rol als ervaren speler die de andere cirkelspeelsters kan ontlasten. Brest Bretagne is ongeslagen in de Franse competitie en staat komend weekend een belangrijke wedstrijd tegen rivaal Metz te wachten.

Broch heeft veel ervaring met grote wedstrijden en heeft de Champions League al drie keer gewonnen met Györ. Hoewel het winnen van prijzen niet langer haar belangrijkste drijfveer is, ziet ze de deelname aan de Final Four als een leuke uitdaging. Ze vindt veel steun in haar geloof en voelt dat ze deze kans kreeg omdat ze geroepen werd om dit te doen.

Na het seizoen keert Broch terug naar Santorini om plannen te maken voor de toekomst, ongeacht de uitkomst van de Champions League





