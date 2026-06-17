Youri Mulder niet onder de indruk van Jude Bellingham ondanks winnende goal

Analist Youri Mulder uit kritiek op Engeland na zege op Kroatië; Rashford geprezen.

Youri Mulder is niet bepaald onder de indruk van Jude Bellingham . De Engelsman was woensdag belangrijk tegen Kroatië (4-2) door vlak na rust de 3-2 aan te tekenen, maar dat doet weinig af van de mening van de oud-international.

Na een enerverende eerste helft tussen Kroatië en Engeland stond er een 2-2 ruststand op het scorebord. Bellingham werd vlak na rust de diepte ingestuurd door Elliot Anderson, schoot binnen in de verre hoek en zette Engeland voor de derde keer op voorsprong. Dat was toch wel lekker, begint Mulder. Je krijgt vlak voor rust de 2-2 tegen.

Dan ga je toch met een beetje een domper de rust in. Als je dan alweer na twee minuten de 3-2 maakt... Dat helpt wel enorm. Ondanks de goede start aan het WK uit Mulder zijn twijfels over Engeland.

Ik weet niet of Engeland goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Het middenveld vind ik niet echt top met Anderson en Rice. Vooral Anderson, een heel goede speler, viel me tegen. En Bellingham maakt een geweldige goal, maar hij kan ook zo doorlopen (bij zijn goal, red.

). Ik ben op de een of andere manier niet meer zo kapot van Bellingham. Gordon hebben we eigenlijk ook niet gezien. Achterin staan een paar slagers, maar ik weet het niet.

Ik ben er niet zo kapot van. Het is wel een heel goede overwinning. Collega-analist Arnaut Danjuma zag wel een lichtpuntje: Marcus Rashford. De invaller besliste het duel door na een fraaie kapbeweging hard raak te schieten.

Het blijft natuurlijk een speler van topkwaliteit, vertelt de aanvaller van Valencia. Hij is nu weer opgeroepen door Thomas Tuchel, maar is er ook een lange periode niet bij geweest. Maar dit doet hij uitstekend: even een pauze nemen, rustig blijven en goed plaatsen in de hoek, aldus zesvoudig Oranje-international Danjuma. De wedstrijd toonde opnieuw de veerkracht van Engeland, maar ook de kwetsbaarheden in de verdediging.

Kroatië wist tweemaal terug te komen via doelpunten van Modric en Kramaric, maar had pech dat een geldig lijkend doelpunt van Perisic werd afgekeurd wegens buitenspel. Engeland profiteerde van de ruimtes die vielen na de gelijkmaker en toonde zich effectief in de omschakeling. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate lijkt echter nog niet de constante topvorm te hebben die nodig is voor de eindzege.

De kritiek van Mulder wordt gedeeld door meerdere analisten: het middenveld mist creativiteit en de vleugelspelers wisselen hun niveau. Rashford toonde echter dat hij met zijn snelheid en afwerking een gevaarlijke wissel kan zijn. De komende wedstrijden moeten uitwijzen of Engeland kan groeien naar het niveau dat nodig is om de wereldtitel te veroveren. Voorlopig blijft de ploeg een van de kanshebbers, maar zonder dat iedereen overtuigd is van de kwaliteiten





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