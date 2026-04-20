Yes We Can Clinic biedt excuses aan na scherpe kritiek in BOOS

Na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en kritiek op de behandelmethode in het programma BOOS, biedt de Yes We Can Clinic zijn excuses aan aan (oud-)cliënten en hun families.

Na aanhoudende kritiek en verontrustende signalen die naar buiten zijn gebracht door het BNNVARA-programma BOOS , heeft de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek besloten om publiekelijk door het stof te gaan. De kliniek, die bekendstaat om haar intensieve trajecten voor jongeren met verslavingsproblematiek en psychische klachten, erkent in een officieel statement dat er in het verleden situaties hebben plaatsgevonden die absoluut niet stroken met de standaarden van goede en veilige zorg.

Het management benadrukt dat het de afgelopen jaren niet altijd is gelukt om een omgeving te bieden waarin iedere jongere zich volledig gesteund en veilig heeft gevoeld, wat heeft geleid tot een pijnlijk besef binnen de organisatie. In een uitgebreid bericht op de eigen website richt de kliniek zich direct tot de zogenoemde fellows. Aan alle jongeren die in de afgelopen vijftien jaar ervaringen hebben opgedaan bij de instelling die als pijnlijk, beschadigend of ronduit grensoverschrijdend kunnen worden bestempeld, biedt de kliniek haar oprechte verontschuldigingen aan. Ook de ouders en families die in goed vertrouwen hun kind toevertrouwden aan de kliniek, maar nu met grote twijfels of verdriet terugkijken op die periode, worden in het bericht expliciet aangesproken. De directie geeft aan dat zij de signalen uit de uitzending zeer serieus neemt en dat er intern een proces van reflectie is gestart om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De kritiek op de Yes We Can Clinic kwam in een stroomversnelling na de spraakmakende BOOS-aflevering waarin (oud-)cliënten en voormalig medewerkers openhartig vertelden over hun ervaringen. Eén van de belangrijkste pijnpunten die werden aangekaart, is de zogenoemde one size fits all-methode. Critici stellen dat deze gestandaardiseerde aanpak, die oorspronkelijk uit de reguliere verslavingszorg komt, niet zomaar kan worden toegepast op de zeer uiteenlopende en complexe problematiek van de jongeren die in Hilvarenbeek terechtkomen. Volgens deskundigen en ervaringsdeskundigen is er in de kliniek een te grote nadruk gelegd op groepsdynamiek en collectieve sessies, waarbij de individuele zorgvraag van het kind soms ondergesneeuwd raakte door een rigide structuur. Daarnaast ontstond er veel ophef over de rol en de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de kliniek. Hoewel deze groep medewerkers een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstelproces, klonk in de uitzending de harde kritiek dat zij soms onvoldoende opgeleid waren voor de zware taken die zij moesten verrichten. Volgens critici zouden deze medewerkers in hun enthousiasme of door gebrek aan professionele supervisie soms grenzen hebben overschreden die cruciaal zijn in de therapeutische relatie. De kliniek erkent nu dat de discussie over deze werkwijzen en de kwaliteit van het personeel terecht is en belooft beterschap. De komende periode zal in het teken staan van een grondige evaluatie van het behandelprogramma en het beleid rondom de inzet van personeel. De instelling geeft aan dat zij in gesprek wil blijven met alle betrokkenen om het verloren vertrouwen, waar mogelijk, te herstellen en de kwaliteit van de zorg weer naar een niveau te tillen dat aansluit bij de moderne zorgstandaarden en de behoeften van kwetsbare jongeren





