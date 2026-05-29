Ye mag optreden in de Arnhemse GelreDome

Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) ziet in de wet geen aanknopingspunten om Ye te weren en mag hij optreden in de Arnhemse GelreDome. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft de vergunning voor de omstreden concerten op 6 en 8 juni in GelreDome toegankelijk gemaakt. De komst van Ye veroorzaakte veel commotie vanwege de antisemitische uitspraken die hij vorig jaar deed, waar hij zich inmiddels voor heeft verontschuldigd.

De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West , mag optreden in de Arnhemse GelreDome. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren.

Volgens Van den Brink ligt het aan de gemeente Arnhem om in gesprek te gaan met de organisatie, mocht Ye naar Nederland mogen. Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch maakt donderdagavond aan de gemeenteraad bekend dat hij de vergunning voor de omstreden concerten op 6 en 8 juni in GelreDome toekent. Hoewel Marcouch de gevoelens van mensen die zich 'geraakt' voelen door de 'verwerpelijke uitingen' van Ye begrijpt, is hij gebonden aan de wet- en regelgeving.

Daarbinnen ziet hij geen gegronde reden om de vergunningsaanvraag af te wijzen. De komst van de Amerikaanse muzikant veroorzaakte veel commotie vanwege de antisemitische uitspraken die hij vorig jaar deed, waar hij zich inmiddels voor heeft verontschuldigd. Minister Van den Brink heeft de afgelopen weken gekeken of er een mogelijkheid was om Ye te weren, maar die hebben ze niet kunnen vinden.

De minister moet zich aan Europese afspraken houden en heeft dus geen andere optie dan Ye toegang te verlenen. De Tweede Kamer had de minister gevraagd in gesprek te gaan met de organisatie, mocht Ye naar Nederland mogen, maar dat ligt volgens Van den Brink bij de gemeente Arnhem. De concerten van Ye zullen dus doorgaan en de organisatie zal moeten zorgen dat de gevoelens van de mensen die zich 'geraakt' voelen door de 'verwerpelijke uitingen' van Ye worden gerespecteerd.

De komst van Ye is een complexe kwestie en de organisatie zal moeten zorgen dat de concerten vreedzaam en respectvol verlopen. De gemeente Arnhem en de organisatie zullen moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de gevoelens van de mensen die zich 'geraakt' voelen door de 'verwerpelijke uitingen' van Ye worden gerespecteerd.

