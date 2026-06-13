Yaya Touré wordt nieuwe hoofdcoach van Slovan Bratislava: eerste hoofdcoachbaan na ervaring als assistent bij Saudi Arabië en Tottenham

De voormalig voetballer Yaya Touré tekent een driejarig contract bij Slovan Bratislava en zal direct aan de slag in de Champions League. CEO Ivan Kmotrík legt uit waarom hij kiest voor de 43-jarige Ivorian en wat de ambities zijn.

Yaya Touré is officieel aangesteld als nieuwe hoofdcoach van SK Slovan Bratislava . Deze overstap was langer in de lucht, maar is nuDEFINITIEF bezegeld. Het gaat om de eerste hoofdcoach rol van de voormalig middenvelder.

Touré heeft een contract getekend voor drie jaar bij de Slowaakse kampioen. Verschillende media hadden recent al gerapporteerd over deze nieuwe fase in zijn carrière. In de afgelopen jaren werkte Touré als assistent-coach bij onder meer het Saoedische nationale team en Standard Luik, en was hij in 2022-2023 jeugdtrainer bij Tottenham Hotspur. Dit is zijn eerste volledige baantje als hoofdcoach.

De nu 43-jarige kan vrijwel meteen aan de slag, want over ongeveer vijf dagen zal de club uit Slowakije de tweede voorronde van de Champions League aangaan. In een interview met de eigen kanalen van de club legt Ivan Kmotrík, ceo van Slovan, uit waarom ze voor Touré hebben gekozen. Mijn doel was om iemand metervaring op het hoogste niveau van het wereldvoetbal te vinden, én die gemotiveerd is om zijn naam te maken als trainer.

Ik had verschillende persoonlijke gesprekken met Yaya Touré. Het begon met een videovergadering wherein hij een indruk maakte. Die eerste indruk was zo krachtig dat het voor alle andere kandidaten erg moeilijk werd om daar nog bij te kunnen. Ik merkte meteen dat we op dezelfde mentaliteit zat en een vergelijkbare visie deelden over hoe je succes behaalt.

Yaya heeft een enorme ambitie en motivatie om te slagen als coach van Slovan. Touré zelf kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan. Voetbal is alles voor mij. Ik hou van uitdagingen en ben heel enthousiast om deze geweldige club met een rijke geschiedenis, een mooi stadion en hoge ambities te trainen.

Ik was bijzonder onder de indruk van de faciliteiten, die werkelijk topklasse zijn. Met Slovan wil ik dominant voetbal spelen, wedstrijden winnen en de controle houden zodat we onze fans kunnen verbazen. Slovan Bratislava is een historische club met een indrukwekkend palmares. Het team won maar liefst 25 keer het Slowaakse kampioenschap en was acht keer kampioen in Tsjecho-Slowakije.

De club werd opgericht in 1919 en speelde thuis in het Tehelné Pole-stadion, dat ruim 22500 toeschouwers huisvest





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Yaya Touré Slovan Bratislava Hoofdcoach Champions League Ivan Kmotrík

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