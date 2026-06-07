Yaya Touré wordt hoofdtrainer van Slovan Bratislava

Yaya Touré heeft zijn eerste baan als hoofdtrainer te pakken bij het Slowaakse Slovan Bratislava. De Ivoriaan, bekend van zijn tijd bij FC Barcelona en Manchester City, begint aan een nieuwe uitdaging in zijn trainerscarrière.

Yaya Touré heeft zijn eerste baan als hoofdtrainer te pakken. De Ivoriaanse oud-voetballer wordt volgens internationale media de nieuwe coach van het Slowaakse Slovan Bratislava .

De 43-jarige Touré is internationaal vooral bekend door zijn tijd als speler. De Ivoriaan speelde als middenvelder en kwam uit voor grote clubs als FC Barcelona, Manchester City en AS Monaco. In totaal speelde Touré ook 97 interlands voor het nationale elftal van Ivoorkust. De middenvelder won met Barça de Champions League, pakte drie keer de Premier League-titel met Man City en werd van 2011 tot en met 2014 vier jaar op rij uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar.

Na zijn actieve carrière zette Touré al snel zijn eerste stappen in het trainersvak. Hij werkte als assistent in Oekraïne en Rusland en was een korte periode de rechterhand van Carl Hoefkens bij Standard Luik. De laatste klus van Touré was die van assistent-trainer bij Saudi-Arabië. Nu heeft hij dus zijn eerste baan als hoofdtrainer te pakken.

Enkel de presentatie wacht nog voordat Touré zichzelf coach van de Slowaakse kampioen Slovan Bratislava mag noemen. De club uit de hoofdstad Bratislava is al jarenlang dominant in de Slowaakse competitie en neemt regelmatig deel aan de voorrondes van de Champions League of Europa League. Voor Touré is dit een mooie kans om zijn trainerskwaliteiten te bewijzen op het hoogste niveau. De aanstelling van Touré wordt gezien als een verrassende maar gedurfde zet van Slovan Bratislava.

De club hoopt met de ervaring en het aanzien van de Ivoriaan de volgende stap te zetten in Europees verband. Touré zelf heeft aangegeven dat hij gemotiveerd is om zijn carrière als hoofdtrainer te starten en kijkt uit naar de uitdaging. De komende weken zal hij zijn staf samenstellen en de voorbereiding op het nieuwe seizoen starten. Supporters van Slovan Bratislava zijn enthousiast over de komst van de eenmalige Afrikaanse voetballer van het jaar.

Ze hopen dat zijn winnende mentaliteit en tactische kennis de club verder kunnen brengen. Touré wordt in Slowakije niet alleen als een grootheid onthaald, maar ook als een inspirerende figuur voor jonge voetballers. Zijn aanstelling markeert een nieuw hoofdstuk in zowel zijn eigen loopbaan als in die van de club





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Yaya Touré Slovan Bratislava Hoofdtrainer Voetbal Slowakije

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