Xavi Simons mist WK voetbal door zware knieblessure: 'Ik ben er kapot van'

Xavi Simons moet het WK voetbal missen vanwege een zware knieblessure. De middenvelder van het Nederlands elftal liep zaterdagmiddag tijdens het duel van zijn club Tottenham Hotspur tegen Wolverhampton Wanderers (0-1 zege) een ernstige blessure op.

Na iets meer dan een uur spelen moest Simons per brancard het veld verlaten. De blessure deed hij op in een duel met voormalig Feyenoord-verdediger Hugo Bueno. De 34-voudig international schreeuwde het meteen uit van de pijn. Simons deelt zijn verdriet op Instagram: 'Ze zeggen dat het leven wreed kan zijn en vandaag voelt dat zo.

Ik ben er kapot van. Alles wat ik wil doen, is vechten voor mijn team en nu is me dat afgenomen... net als het WK. Voor mijn land uitkomen deze zomer... gewoon verdwenen.

' De 23-jarige middenvelder is al jaren een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal. Tijdens het EK in Duitsland in 2024 was Simons in de halve finale tegen Engeland nog belangrijk door de openingstreffer te maken. Helaas leverde dat Oranje geen finaleplaats op. Door de afwezigheid van Simons wordt de spoeling op het Oranje-middenveld dunner.

Eerder viel Jerdy Schouten ook al weg met een kruisbandblessure. Bondscoach Ronald Koeman heeft daardoor nog wat keuzes te maken. Het WK voetbal begint op 11 juni. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan, daarna neemt Oranje het in Groep F op tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

Simons' blessure is een grote tegenvaller voor zowel de speler als het team. De middenvelder, die vorig seizoen nog uitblonk bij RB Leipzig, was een van de sleutelspelers in het middenveld van Oranje. Zijn afwezigheid zal zeker gevoeld worden, vooral gezien de huidige blessureproblemen in het team. Koeman zal nu moeten zoeken naar een geschikte vervanger, wat geen eenvoudige taak is gezien de beperkte opties.

Simons zelf zal nu een lange revalidatie tegemoetgaan, waarbij het onduidelijk is of hij nog dit seizoen terugkeert. Het is een zware klap voor de jonge talentvolle speler, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal. Zijn emotionele reactie op Instagram toont aan hoe belangrijk het WK voor hem was.

Het is nu afwachten hoe het team zich zal aanpassen aan deze tegenvaller en of ze zonder Simons nog steeds een kans maken op succes in het toernooi. De druk ligt nu extra zwaar op de schouders van de andere middenvelders, die moeten compenseren voor het verlies van een van hun belangrijkste spelers





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zorgwekkende blessure Xavi Simons dreigt deelname WK in gevaar te brengenXavi Simons heeft zaterdagmiddag een ernstige blessure opgelopen tijdens het duel tussen Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers. De Oranje-international greep naar zijn knie en werd per brancard van het veld gebracht, waardoor zijn deelname aan het WK in gevaar komt. Daarnaast is er ophef rondom supportersgeweld bij Vitesse.

Read more »

Simons blesseert zich, Tottenham wint maar blijft in degradatiegevaarXavi Simons raakt mogelijk ernstig geblesseerd tijdens het duel tussen Tottenham en Fulham. Ondanks een late overwinning blijft Tottenham in de degradatiezone, terwijl West Ham de koppositie overneemt in de strijd om handhaving.

Read more »

Roberto De Zerbi sprak na afloop met Xavi Simons en geeft update over blessureRoberto De Zerbi, de trainer van Tottenham Hotspur, heeft na afloop van de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers een update gegeven over de blessure van Xavi Simons. De Italiaanse oefenmeester liet weten dat de Nederlandse middenvelder pijn heeft, maar zich al iets beter voelt.

Read more »

Xavi Simons mist WK door knieblessureMiddenvelder Xavi Simons van het Nederlands elftal moet het WK missen door een zware knieblessure opgelopen tijdens een wedstrijd van Tottenham Hotspur. Hij zal een lange revalidatie tegemoet zien en kan daardoor niet deelnemen aan het toernooi in de zomer.

Read more »

Xavi Simons raakt ernstig geblesseerd en mist WK 2026 met Nederlands elftalXavi Simons moet het WK 2026 en een groot gedeelte van komend seizoen missen. De middenvelder bevestigt op sociale media dat zijn WK-droom voorbij is. Fabrizio Romano meldt dat de speler van Tottenham Hotspur een ernstige kruisbandblessure heeft opgelopen.

Read more »

Drama voor Oranje: Xavi Simons mist het WK door ernstige knieblessureXavi Simons zal het Wereldkampioenschap voetbal dit zomer niet halen door een ernstige knieblessure opgelopen tijdens een wedstrijd van Tottenham Hotspur. De Oranje-international heeft zijn teleurstelling via social media kenbaar gemaakt.

Read more »