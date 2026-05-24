Wytse van der Goot vindt zijn verkiezing tot Sportjournalist van het Jaar 2025 niet helemaal terecht

Wytse van der Goot, een voetbalcommentator en presentator bij onder meer Ziggo Sport, vindt zijn verkiezing tot Sportjournalist van het Jaar 2025 niet helemaal terecht. Van der Goot ziet zichzelf niet als 'echte' journalist en wil niet te veel veranderen door de prijzen die hij in de wacht sleept.

Wytse van der Goot vindt zijn verkiezing tot Sport journalist van het Jaar 2025 niet helemaal terecht . De voetbalcommentator en presentator bij onder meer Ziggo Sport ziet zichzelf niet als 'echte' journalist.

Van der Goot wil door de prijzen die hij in de wacht sleept ook niet te veel veranderen, al blijkt dat soms lastig, zo stelt hij.

'Ik heb ook best veel veren in mijn reet gehad de laatste tijd', doet Van der Goot uit de doeken in gesprek met radiozender. 'Dat is dan toch wel lastig, want het geeft ook wel weer een vorm van vertrouwen dat wat ik doe blijkbaar oké is. Ik wil daardoor niet veranderen. Dat is soms wel lastig.

' Begin 2026 werd de voetbalcommentator verkozen tot Sportjournalist van het Jaar 2025. De prijs vindt Van der Goot niet helemaal terecht.

'Ik zie mijzelf ook niet als een pure journalist. Ik vind een journalist iemand die nieuws maakt en achter feiten aanbelt en gewoon verhalen maakt. Ik ben veel meer een verslaggever of correspondent van een voetbalwedstrijd dan een pure journalist. Maar ja, de jury is best kundig, dus die zullen het wel weten', besluit hij lachend.

Ten tijde van de bekroning tot Sportjournalist van het Jaar 2025 was het de vierde prijs in korte tijd voor Van der Goot. Hij won ook de Diversity Sport Award, de YouTube Starry Award en de prijs voor beste tv-voetbalcommentator van Nederland van Voetbal International





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wytse Van Der Goot Sportjournalist Van Het Jaar Niet Helemaal Terecht Verkiezing Prijzen Journalist Verhaal Maken Nieuws Maken Achter Feiten Aanknellen Voetbalcommentator Ziggo Sport Diversity Sport Award Youtube Starry Award Voetbal International

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Na bijna tien jaar hiatus, B-Brave maakt musical comeback in AmsterdamInfluencer Indigo Oord, in decbfeg van B-Brave, heeft een ontmoeting met de band in de trein. Er wordt speculatie gevoerd over de afwezigheid van Dioni Jurado-Gomez. Getijden bij het concert, maar de datum is er nog niet bekend.

Read more »

Hoogeveenaar veroordeeld tot vijf jaar cel voor moordplannen op ex-vriendin en bedreigingen38-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot vijf jaar cel voor bedreigingen en proberen tot moord op ex-vriendin, waarvan het doen is in november toen hij een mes naar de brievenbus gooide en doodsbedreigingen schreeuwde.

Read more »

Stef Hordijk, burgerhulpverlener, herhaalt situatie op vliegveld na zeven jaar geledenStef Hordijk is een burgerhulpverlener uit Rosmalen. Op het vliegveld herhaalde hij een situatie waarin hij zeven jaar geleden een levens redden. Hij gebruikte zijn pocketversie van een AED en wist zijn slachtoffer in de veertig seconden te redden. Sindsdien ontwikkelt hij zich verder tot burgerhulpverlener en wil zoveel mogelijk mensen een AED in huis hebben. Ook geeft hij cursussen met de pocketversie als huurder en denkt hij graag met unsigned mensen om kennis te geven over het gebruik van zo'n AED device.

Read more »

Wytse van der Goot: Danny Blind is beste analist van Nederland - Oldenwoorden van Zwarte Piet voor Ruud, Marco en de anderenWytse van der Goot, commentator van Ziggo Sport, noemt Danny Blind de beste analist van Nederland. Ook andere oud-voetballers van Ziggo Sport als Ruud Gullit, Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zetten hun naam voor dechettaal. Van der Goot noemt ze 'content-inhoudelijk sterke' analisten. 'Als Danny naar het scherm loopt en gaat uitleggen, zit ik met mijn hoofd in de kleedkamer. Dit is precies hoe hij dat doet als assistent van Van Gaal tijdens het WK 2014 of het WK in Qatar. Hoe hij uitlegt, is inhoudelijk zo sterk en heel duidelijk.', 'Die vier zijn wel mijn favorieten.'

Read more »