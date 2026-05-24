Wytse van der Goot: Danny Blind is beste analist van Nederland - Oldenwoorden van Zwarte Piet voor Ruud, Marco en de anderen

'Ik vind inhoudelijk, als het puur over voetbal gaat, Danny Blind echt heel goed', begint Van der Goot in Studio Sedee van De Telegraaf. 'Als Danny naar het scherm loopt en gaat uitleggen, zit ik met mijn hoofd in de kleedkamer. Dit is precies hoe hij dit doet als assistent van Van Gaal tijdens het WK 2014 of het WK in Qatar. Hoe hij uitlegt, is inhoudelijk zo sterk en heel duidelijk.

Dan snap ik het ook.

' Van der Goot presenteert elke maandag Rondo op Ziggo Sport, waar ook andere oud-voetballers aanschuiven. In de analisten ziet hij veel verschillen, maar hij is wel lovend over ze.

'Gullit heeft dat losse, alsof je aan de bar in de kroeg in de Jordaan staat te ouwehoeren. Van Basten heeft het charismatische en het ongrijpbare dat hij dingen eerder ziet aankomen dan de rest, maar soms is hij ook een beetje afwezig.

' 'Van der Vaart is de totale normaalheid en dat bedoel ik heel positief. Hij heeft gewoon bij Real Madrid gevoetbald. Sneijder is de voormalige superster die dat ook weer combineert met een snelle straatmentaliteit, die het ook op een goede voetbaltoon kan uitleggen. Die vier zijn wel mijn favorieten.





