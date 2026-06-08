Wouter Vrancken in beeld als opvolger van Robin van Persie bij Feyenoord

Wouter Vrancken is een serieuze kandidaat om de ontslagen Robin van Persie op te volgen bij Feyenoord. De voormalig trainer van Sint-Truiden staat er goed op bij technisch directeur Dévy Rigaux.

Wouter Vrancken is een serieuze kandidaat om de ontslagen Robin van Persie op te volgen bij Feyenoord . De voormalig trainer van Sint-Truiden staat er goed op bij technisch directeur Dévy Rigaux .

Zondag werd bekend dat Feyenoord afscheid nam van Van Persie na een turbulent seizoen, maar waarin de Rotterdammers toch nog de tweede plek wisten te veroveren. De clubdirectie is volop op zoek naar een opvolger, waarbij voor het eerst de naam van Vrancken valt. De 47-jarige Belg is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging, nadat hij besloot zijn aflopende contract bij Sint-Truiden niet te verlengen.

Bij de Belgische club boekte hij grote successen: hij eindigde derde en veroverde daarmee een ticket voor de Europa League. Hiermee schreef hij clubgeschiedenis: nog nooit eerder wist de club zich te plaatsen voor Europees voetbal. Vrancken is volgens 1908.nl nadrukkelijk in beeld. Ook Oliver Glasner, die na vele successen recent afscheid nam van Crystal Palace, is een serieuze kandidaat - al aast AC Milan eveneens op de Oostenrijker.

Als Vrancken de functie aanneemt, wordt dat zijn eerste avontuur als hoofdtrainer in het buitenland. Eerder was hij actief bij KAA Gent en KRC Genk, maar beleefde zijn beste jaren bij KV Mechelen. Tussen 2018 en 2022 loodste hij de club vanuit de tweede divisie naar het hoogste niveau en won hij in het promotieseizoen ook de Belgische beker. Vrancken is een sterke kandidaat voor de functie van hoofdtrainer bij Feyenoord.

Hij heeft een sterke reputatie opgebouwd als trainer en heeft veel successen behaald bij zijn vorige clubs. Het is interessant om te zien hoe hij het bij Feyenoord zou doen, aangezien dit zijn eerste avontuur als hoofdtrainer in het buitenland zou zijn. De clubdirectie zal moeten beslissen of Vrancken de juiste persoon is om de club naar de top te leiden





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wouter Vrancken Feyenoord Robin Van Persie Dévy Rigaux Sint-Truiden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord ontslaat trainer Robin van Persie: 'We moeten starten met nieuwe hoofdtrainer'Technisch directeur Dévy Rigaux heeft tijdens een persbericht de redenen uitgelegd voor het ontslag van Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Het blijkt het resultaat van een interne analyse naar spelontwikkeling en dalende puntenaantal, zowel Europees als lands. Ondanks waardering voor het behoud van Champions League voetbal, concludeerde de club dat het beter is met een nieuwe trainer het volgende seizoen te beginnen. Een opvolger moet binnen enkele weken bekend worden gemaakt, terwijl de voorbereiding voor het nieuwe seizoen op 29 juni begint.

Read more »

Feyenoord zet trainer Robin van Persie afFeyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. De club wil haar tijd nemen om een goede opvolger te vinden. Pascal Bosschaart wordt aangesteld als tussenpaus.

Read more »

Sebastien Pocognoli in beeld bij Feyenoord als opvolger van Robin van PersieNiet alleen Oliver Glasner is in beeld bij Feyenoord, ook oud-AZ-speler Sebastien Pocognoli staat op het verlanglijstje om Robin van Persie op te volgen. Nicolò Schira schrijft dat er nog meer kandidaten zijn.

Read more »

Robin van Persie had according to De Telegraaf no real chance to remain as Feyenoord coachAccording to De Telegraaf, Feyenoord's leadership had already started mapping out potential successors before the announced evaluation with coach Robin van Persie took place. Van Persie was dismissed on Sunday, despite a contract running until mid-2027. The club stated that an evaluation of the past season would be part of the decision-making process, but the newspaper claims the outcome was effectively predetermined. Technical director Devy Rigaux expressed restraint about Van Persie's future during a press conference, indicating a thorough evaluation and analysis would come first. Despite guiding Feyenoord to Champions League qualification amidst injury problems, Van Persie could not secure his position. Behind the scenes, the club leadership had long harbored doubts, prompting an early search for a new coach, making the announced evaluation seem like an intermediary step toward his departure.

Read more »