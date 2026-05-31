Wouter Jansen, teammanager Curaçao: 'We zijn eigenlijk al wereldkampioen'

Teammanager Wouter Jansen van het Curaçaose voetbalteam spreekt over de voorbereidingen voor het WK, de open cultuur binnen de selectie en zijn dubbele rol als docent aan de HAN. Hij benadrukt de trots en zichtbaarheid die het WK voor het eiland brengt en de unieke combinatie van plezier en prestatiedrang.

Wouter Jansen , veertigjarig teammanager van het nationale voetbalteam van Curaçao , staat centraal in de voorbereidingen voor het komende WK voetbal. Jansen, oorspronkelijk uit Arnhem en met een verleden bij De Graafschap , reist volgende week naar de Verenigde Staten waar het toernooi plaatsvindt.

Parallel aan zijn rol bij de Curaçaose selectie is hij actief als docent sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In een uitgebreid interview legt hij uit hoe beide functies samenhangen en wat het betekent om een team van bijna volledig in Nederland geboren spelers te leiden onder de vlag van een Klein Antilliaans eiland. Volgens Jansen is de aanwezigheid op het WK al een overwinning op zich, omdat het zichtbaarheid en erkenning brengt voor Curaçao.

Hij benadrukt dat het eiland eigenlijk al wereldkampioen is door zich te hebben geplaatst, en dat het allergrootste feest plaatsvond toen de ploeg Jamaica versloeg. Voor veel spelers biedt het WK een kans om in de spotlights te komen, maar het plezier en het unieke karakter van deze ervaring staan voorop. De cultuur binnen de ploeg is open en toegankelijk; er wordt open getraind en de families verblijven samen met de spelers in het hotel.

Wat de planning betreft, vertrekt de selectie op 3 juni vanuit Nederland naar Curaçao voor een trainingskamp, waarna ze naar de speelsteden Houston, Kansas City en Philadelphia vliegen. Jansen ziet de grootste kansen op een succesvol resultaat in het laatste pouleduel tegen Ivoorkust, maar benadrukt ook de onzekerheid door de nieuwe wedstrijdregels. Zijn dubbele rol als docent en teammanager vraagt om flexibiliteit; in tien-daagse periodes is hij met het team onderweg, maar kan daarnaast thuis avondwerk doen.

Zijn benadering van lesgeven is sterk geïnspireerd door zijn ervaringen: hij vertelt over reizen, nodigt gastcollegegevers uit en regelt stageplekken voor studenten op Curaçao. De HAN ondersteunt deze combinatie, al is het soms lastig om alles te combineren. Jansen fungeert ook als brug tussen de generaties binnen het team en tussen de spelers en de technische staf, met name trainer Dick Advocaat. Zijn rustige karakter en kennis van de Curaçaose cultuur maken hem tot een cruciale schakelaar.

Hij concludeert dat hij eigenlijk meer is dan een teammanager vanwege de breedte van zijn takenpakket, maar dat de kleine organisatie en de ondersteuning van de FIFA het beheer vergemakkelijken





