Wouter Goes merkt vooruitgang bij AZ dit seizoen ondanks eerder turbulente jaren

Wouter Goes merkt dat hij dit seizoen stappen heeft gemaakt bij AZ, zo concludeert de verdediger voor de camera bij. Goes was afgelopen jaar vaak onderwerp van gesprek vanwege zijn opstootjes met tegenstanders, maar dat is dit seizoen een stuk minder het geval.

AZ sloot zondag het seizoen in eigen huis af met een 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda en Goes speelde de volledige wedstrijd mee. De verdediger van de Alkmaarders ziet dat hij dit jaar de nodige 'stappen heeft gezet'.

'Ik keek met mensen om mij heen naar beelden om te zien hoe ik moet staan en hoe ik in de ruimtes moet verdedigen. Ik ben ook beter geworden in de wedstrijd lezen.

', zegt Goes. 'Ik geloof erin dat je beter wordt met wedstrijden spelen. Ik heb nu meer dan honderd wedstrijden gespeeld en daar leer je het meeste in, dus ik voel me wel een stuk volwassener dan vorig seizoen.

', vervolgt de verdediger. 'Volgend seizoen gaan we daar weer mee door en dan gaan we zien hoe ver het gaat komen', aldus Goes. 'Ik denk dat ik het ergste al heb meegemaakt, dus vanaf nu gaat de weg alleen nog maar omhoog. ', besluit de verdediger.

Goes debuteerde in februari 2022 in de hoofdmacht van AZ en heeft inmiddels bijna vier seizoenen achter de rug in Alkmaar





Wouter Goes overweegt vertrek bij AZ voor persoonlijke groeiDe jonge centrumverdediger Wouter Goes staat open voor een nieuwe uitdaging buiten AZ Alkmaar om zijn leiderschap en spelbepalende vermogen verder te ontwikkelen.

Wouter Goes op zijn best in AZ-carrièreAZ-speler Wouter Goes heeft een uitstekende afgelopen seizoen waarin hij zijn ontwikkeling heeft doorlopen en zijn kwaliteiten heeft laten zien. Zowel fysiek als mentaal heeft hij enorm gegroeid.

Na fietsvakantie door Europa is Jim boos en start burgerinitiatief voor Europees spoortunnetJim heeft beleefd dat hij geen idee heeft van een goede Europese treinreis. Hij hoopte dat de Europese Commissie op zijn punten zou kijken, maar hij moet eerst 1 miljoen handtekeningen in heel Europa verzamelen. Als hij dit bereikt, blijft de vraag open hoelang hij iets zal doen met zijn petitie. Als het niet lukt, kan hij naar allerlei Europese landen gaan fietsen om stemmen op te halen.

