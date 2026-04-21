Wouter Goes boekt grote vooruitgang bij AZ: Gedrag en volwassenheid in de schijnwerpers

Wouter Goes maakt indruk bij AZ door zijn defensieve groei. Jordy Clasie en Rafael van der Vaart bespreken de ontwikkeling van de verdediger, die zijn temperament steeds beter onder controle krijgt.

Wouter Goes is bezig aan een opvallende ontwikkeling bij AZ, een proces dat zijn aanvoerder Jordy Clasie van dichtbij observeert en ondersteunt. De jonge verdediger, die in het verleden nogal eens in opspraak raakte door zijn gedrag op het veld, lijkt nu eindelijk de juiste balans te hebben gevonden tussen zijn agressieve winnaarsmentaliteit en zijn sportieve volwassenheid.

Waar voorheen de discussie rondom de speler vaak werd gedomineerd door zijn temperament en confrontaties met tegenstanders of scheidsrechters, ligt de focus dit seizoen steeds vaker op zijn defensieve kwaliteiten. Jordy Clasie geeft aan dat hij als aanvoerder inmiddels weinig werk meer aan Goes heeft. Hij benadrukt dat jonge spelers het recht hebben om fouten te maken en dat sommige momenten in de media groter worden gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens Clasie is Goes simpelweg een pure winnaar, een type speler dat je graag in je elftal hebt staan. De camera's leggen tegenwoordig alles vast, wat soms tegen een speler werkt, maar Goes is naar eigen zeggen veel bezig met zijn persoonlijke groei en discipline. Rafael van der Vaart, die kritisch is geweest op de verdediger, erkent eveneens de stappen die worden gezet, al blijft hij waakzaam. De analist ergert zich nog regelmatig aan het gedrag van Goes, met name wanneer de speler zich na een tikje laat gelden op een manier die volgens Van der Vaart niet strookt met het beeld dat de verdediger van zichzelf wil neerzetten. Van der Vaart is duidelijk in zijn advies: als een speler de rol van klootzak wil aannemen op het veld, dan moet hij dat karakter ook tonen wanneer hij zelf geïncasseerd wordt en niet gaan klagen. Desondanks steekt de oud-international zijn bewondering voor de voetballende capaciteiten van de AZ-verdediger niet onder stoelen of banken. Hij prees de optredens van Goes, met name in de wedstrijd tegen NEC, waarbij de rust in zijn spel opviel. Deze beheersing aan de bal is volgens Van der Vaart een teken van grote klasse die in de toekomst alleen nog maar verder zal groeien. De vergelijking met Virgil van Dijk, die in zijn jonge jaren ook een periode doormaakte waarin zijn zelfvertrouwen en houding op het veld onderwerp van gesprek waren, is wat dat betreft veelzeggend. Goes straalt momenteel een natuurlijke autoriteit uit die doet denken aan de topverdedigers van het huidige tijdperk. Het is essentieel voor AZ dat hij deze lijn doortrekt, aangezien zijn defensieve stabiliteit een fundament vormt voor de rest van het team. De clubleiding en technische staf zijn er alles aan gelegen om hem te begeleiden bij deze transitie naar een volwaardige prof die niet alleen op basis van talent, maar ook op basis van karakter het verschil maakt. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van Goes. Als hij erin slaagt om de irritante randzaken definitief uit zijn spel te bannen en zich volledig te concentreren op zijn taken als verdediger, dan heeft hij alles in zich om uit te groeien tot een van de meest gewaardeerde krachten in de Nederlandse competitie. De combinatie van fysieke kracht, inzicht en inmiddels ook een gezonde dosis professionele volwassenheid maakt hem tot een speler om scherp in de gaten te houden





