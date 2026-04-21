Wout Weghorst op weg naar FC Twente: Een strategische versterking voor de Tukkers

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing analyseert de mogelijke transfer van Wout Weghorst naar FC Twente en waarom hij een essentiële toevoeging zou zijn voor de Enschedese selectie.

De geruchtenstroom rondom Wout Weghorst en FC Twente bereikt een nieuw kookpunt. Volgens de bekende RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing ligt de weg voor een overgang naar Enschede nu definitief open. De spits, die momenteel onder contract staat bij Ajax, wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Tukkers. Hoewel er ook vanuit het buitenland interesse is getoond, lijkt een verblijf in de Eredivisie vooralsnog de meest aannemelijke optie voor de ambitieuze aanvaller.

Van Wissing benadrukt dat de mentaliteit van Weghorst naadloos aansluit bij de cultuur van FC Twente. De journalist wijst hierbij op de eerdere samenwerkingen van Weghorst met trainers als John van den Brom en Erik ten Hag. Het is evident dat een club die strijdt om de hoogste plekken in de competitie wel een extra dosis grinta en winnaarsmentaliteit kan gebruiken, eigenschappen die de spits als geen ander bezit.

Over een buitenlands avontuur is Van Wissing stellig. De journalist verwacht niet dat Weghorst zijn heil elders in Europa zal gaan zoeken, tenzij een club als Schalke 04 erin slaagt om te promoveren. Hoewel er berichten circuleerden over Duitse belangstelling, werden deze door de journalist inmiddels genuanceerd. De focus van Weghorst lijkt daarom meer en meer op Enschede te liggen, waar hij een cruciale rol zou kunnen spelen in de plannen van de technische staf.

De noodzaak voor een extra spits bij FC Twente wordt door Van Wissing onderbouwd met de fysieke gesteldheid van de huidige selectie. Hij wijst er fijntjes op dat Sam Lammers de afgelopen jaren heeft aangetoond dat hij fysiek niet altijd in staat is om het volledige programma van 34 competitiewedstrijden op topniveau af te werken. Met de ambities voor Europees voetbal in het achterhoofd is een brede en kwalitatief sterke voorhoede simpelweg een vereiste voor trainer Joseph Oosting.

Daarnaast speelt de leeftijd van huidige clubiconen een rol in de overwegingen. Ricky van Wolfswinkel, hoewel nog altijd zeer waardevol, nadert inmiddels de leeftijd van 38 jaar. Het is volgens Van Wissing niet realistisch om te verwachten dat hij alle lasten in de spits alleen kan dragen. De komst van een fittere en ervaren kracht als Weghorst zou voor FC Twente dan ook de ideale versterking zijn om de balans in de selectie te waarborgen.

Buiten de sportieve analyse is er in de voetballerij ook ruimte voor de nodige zelfspot en ludieke acties, zoals onlangs bleek bij de reacties van rivaliserende supporters. De humor die gepaard gaat met deze transfergeruchten zorgt voor een vermaak dat in de voetbalwereld altijd aanwezig is. Of Weghorst daadwerkelijk de overstap maakt naar de Grolsch Veste zal de komende transferperiode moeten uitwijzen, maar de puzzelstukjes lijken op hun plek te vallen voor een memorabele transfer die de Eredivisie verder zal kleuren.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casino in Roermond ontruimd vanwege vreemde luchtVanwege een vreemde lucht is zondagavond een casino in Roermond ontruimd.

Read more »

Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met auto in BredaEen bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.

Read more »

Driessen keihard voor AZ na bekerwinst: 'Een non-discussie, echt een gemiste kans'Valentijn Driessen is na de bekerwinst van AZ na de 5-1 overwinning op NEC zondag nog steeds niet te spreken over het beleid van de Alkmaarders in de Conference League. Trainer Leeroy Echteld gaf zijn spelers rust richting de bekerfinale, maar de journalist wil niet spreken van een causaal effect.

Read more »

Weghorst tóch niet in beeld bij grote Duitse club: 'Ze hebben andere plannen'Wout Weghorst wordt de afgelopen weken in verband gebracht met Schalke 04, maar volgens de Duitse tak van Sky Sport speelt de Ajax-aanvaller momenteel 'absoluut geen rol' in de overwegingen van de club.

Read more »

Twente-directeur looft 'bijzondere' Weghorst: 'Dan moet je tevreden zijn in NL'Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, is zeer te spreken over de winnaarsmentaliteit van Wout Weghorst. Volgens de bestuurder zijn er in Nederland te weinig 'echte winnaars'. Weghorst wordt al langere tijd gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Twente.

Read more »

Jan Streuer prijst Wout Weghorst en wijst op winnaarsmentaliteit in voetbalFC Twente's vertrekkend technisch directeur Jan Streuer benadrukt het belang van winnaars in een team en noemt Wout Weghorst een voorbeeld. Hij spreekt ook lovende woorden over Michal Sadílek en Ramiz Zerrouki en ziet een verschil in mentaliteit tussen Nederlandse en Duitse clubs.

Read more »