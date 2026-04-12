Wout van Aert wint Parijs-Roubaix na een epische strijd met Tadej Pogacar

Wout van Aert heeft de 123e editie van Parijs-Roubaix gewonnen. Na een enerverende race, waarin pech en inspanning elkaar afwisselden, versloeg hij Tadej Pogacar in een sprint op de wielerbaan van Roubaix.

De 123ste editie van Parijs-Roubaix is gewonnen door Wout van Aert. De Belgische wielrenner van Visma-Lease a Bike was na een slopende race van 258,3 kilometer, met daarin 54,8 kilometer aan kasseienstroken, de sterkste in de sprint tegen Tadej Pogacar . Het was een historische overwinning voor Van Aert, die voor het eerst de iconische kasseienklassieker op zijn naam schrijft. Eerder stond hij al wel op het podium, met een tweede plaats in 2022 en een derde plaats in 2023.

De wedstrijd kende een enerverend verloop met wisselende kansen en pech voor verschillende favorieten. Mathieu van der Poel, die de afgelopen drie jaar triomfeerde in Roubaix, werd gehinderd door pech en kon de kopgroep niet meer bereiken, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een vierde plaats. \De race ontvouwde zich met een hoog tempo vanaf de start. Het peloton bereikte de eerste van de dertig kasseienstroken na ongeveer 100 kilometer. Vroege aanvalspogingen van Mike Teunissen werden al snel tenietgedaan. De ploeg van Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, nam de controle over en splitste het peloton in twee groepen. Een groep van ongeveer vijftig renners, waaronder alle favorieten, kreeg een voorsprong. De plannen van UAE Team Emirates werden echter verstoord toen Pogacar zelf een lekke band kreeg en terugviel. Hij moest aanvankelijk verder op een neutrale fiets, maar wist uiteindelijk met de steun van zijn ploeggenoten terug te keren in de voorste groep. Ondertussen reed Van der Poel in de voorste groep en zette het tempo op. Maar ook Van der Poel werd getroffen door pech in het cruciale Bos van Wallers, waar hij lek reed. Na het wisselen van fietsen was zijn achterstand op de kopgroep aanzienlijk.\De finale van de race werd een strijd der titanen, met verschillende scenario's en momenten van spanning. Nadat ook Van Aert een lekke band had, vormde zich een kopgroep van vijf renners. Van Aert wist echter met de hulp van andere renners terug te keren in de kopgroep, waar Pogacar al deel van uitmaakte. Van der Poel kwam in een achtervolgende groep terecht en probeerde de kloof te dichten, maar de voorsprong van het leidende duo groeide. Op de cruciale kasseienstroken van Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre probeerde Van der Poel nog tijd terug te winnen, maar Pogacar en Van Aert bleken te sterk. Uiteindelijk reden Pogacar en Van Aert als eersten de wielerbaan van Roubaix op, waar Van Aert de sprint met overmacht won. Stuyven werd derde, voor Van der Poel. Twee andere Nederlanders, Tim van Dijke en Mike Teunissen, eindigden in de top tien, respectievelijk als zesde en tiende





