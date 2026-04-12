Wout van Aert triomfeert in Parijs-Roubaix na een epische strijd

Wout van Aert wint Parijs-Roubaix na een spectaculaire race waarin pech, tactiek en kracht een hoofdrol speelden. Tadej Pogacar eindigt als tweede, terwijl Mathieu van der Poel na pech als vierde eindigt.

De 123ste editie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix is gewonnen door Wout van Aert. De Belgische renner van Visma-Lease a Bike wist na een slopende race van 258,3 kilometer, waarvan 54,8 kilometer over verraderlijke kasseien, de sprint te winnen van zijn medevluchter, Tadej Pogacar . Het was voor Van Aert een langverwachte primeur in deze legendarische kasseienkoers, nadat hij in 2022 en 2023 al op het podium stond.

Mathieu van der Poel, die de afgelopen drie jaar triomfeerde op de wielerbaan van Roubaix, werd door pech teruggeworpen en moest genoegen nemen met een vierde plaats. De race werd gekenmerkt door een combinatie van tactiek, pech en brute kracht, waarbij de renners werden geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van de 'Hel van het Noorden'. \De race ontvouwde zich in een hoog tempo, waarbij het peloton na ongeveer 100 kilometer de eerste kasseienstroken bereikte. Mike Teunissen probeerde even solo te ontsnappen, maar het peloton, aangestuurd door UAE Team Emirates, splitste zich al snel in stukken. Pogacar, geplaagd door een lekke band, werd teruggeworpen, maar knokte zich terug in de voorste groep. Van der Poel, die in het verleden zo succesvol was, kreeg eveneens af te rekenen met pech in het Bos van Wallers. Dit keer zorgde een lekke band voor problemen. Hij kreeg een fiets van een ploeggenoot, maar kon die niet goed hanteren en moest opnieuw stoppen voor een bandenwissel. De concurrentie profiteerde van deze tegenslag en Van der Poel verloor kostbare tijd. Ondertussen reed Van Aert, na een eigen lekke band, in de kopgroep met Pogacar weg. Van der Poel wist wel weer aansluiting te vinden, maar kon de beslissende versnelling niet pareren en bleef op achterstand steken. \De finale van Parijs-Roubaix bleek een ware uitputtingsslag. Van Aert en Pogacar, de twee overgebleven favorieten, vochten een verbeten strijd uit, waarbij Van Aert uiteindelijk de sterkste bleek. Pogacar, die zijn eerste Roubaix-overwinning nog altijd najaagt, moest zijn meerdere erkennen. In de sprint op de wielerbaan van Roubaix liet Van Aert geen twijfel bestaan over zijn suprematie. Stefan Küng en Jasper Stuyven streden om de derde plek, waarbij Stuyven aan het langste eind trok. Van der Poel, die ondanks zijn pech een indrukwekkende comeback maakte, eindigde als vierde. De wedstrijd toonde nogmaals de veeleisende aard van Parijs-Roubaix, waarbij geluk, tactiek en pure kracht essentieel zijn voor het succes. Met Mick van Dijke en Mike Teunissen die in de top tien eindigden, was er ook Nederlands succes





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parijs-Roubaix Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Kasseien

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »