Wout van Aert triomfeert in Parijs-Roubaix na een epische strijd

Wout van Aert heeft de 123ste editie van Parijs-Roubaix gewonnen na een intense race vol spanning, pech en tactische wendingen. De Belgische renner versloeg Tadej Pogacar in de sprint, terwijl Mathieu van der Poel door pech niet kon meestrijden om de overwinning. De wedstrijd werd gekenmerkt door de uitdagende kasseistroken en de inspanningen van de renners om met tegenslagen om te gaan.

De 123ste editie van Parijs-Roubaix is een spannende wielerwedstrijd geworden, met Wout van Aert als winnaar. De Belgische renner van Visma-Lease a Bike wist na een slopende 258,3 kilometer, waarvan een aanzienlijk deel over de verraderlijke kasseien, de sprint te winnen van zijn medevluchter, de Sloveen Tadej Pogacar .

Het was een historische overwinning voor Van Aert, die eerder al dichtbij een overwinning was in 2022 en 2023, maar nu eindelijk de felbegeerde titel in de 'Hel van het Noorden' op zijn naam mocht schrijven. De koers kenmerkte zich door pech, tactische wendingen en een ongekende strijd over de kasseistroken, waarbij de favorieten elkaar voortdurend in het vizier hielden.\De race nam een dramatische wending toen Mathieu van der Poel, de winnaar van de afgelopen drie edities, getroffen werd door pech in het cruciale Bos van Wallers. Dit dwong hem tot een achtervolging die uiteindelijk niet succesvol bleek te zijn. Pogacar, ondanks een lekke band en oponthoud, toonde veerkracht door terug te keren in de voorste groep, maar zijn inspanningen werden uiteindelijk beloond met een tweede plaats. De koers werd al vroeg gekenmerkt door een hoog tempo en de eerste van in totaal dertig kasseienstroken. UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, controleerde het peloton, maar de tactiek veranderde door pech bij de kopman. Van der Poel's pech in het Bos van Wallers, inclusief meerdere lekke banden en fietswissels, bleek cruciaal. Van Aert maakte optimaal gebruik van de situatie, demarreerde op een belangrijk moment en creëerde de beslissende voorsprong, wat leidde tot zijn uiteindelijke triomf.\De slotfase van de koers was een ware krachtmeting. Nadat Van Aert en Pogacar zich losmaakten van de concurrentie, ontwikkelde zich een sprintduel op de wielerbaan van Roubaix. Van Aert, met meer krachten over, trok aan het langste eind. Het podium werd gecompleteerd door Jasper Stuyven, die de derde plaats opeiste, net voor Van der Poel. De Nederlandse inbreng was ook sterk, met Tim van Dijke en Mike Teunissen in de top tien. De wedstrijd was een showcase van fysieke en mentale kracht, waarbij de tactiek en het vermogen om om te gaan met tegenslagen doorslaggevend bleken te zijn. De prestatie van Van Aert onderstreepte zijn klasse als een van de meest complete wielrenners van deze tijd, die eindelijk de prestigieuze titel in Parijs-Roubaix op zijn palmares mag bijschrijven





