World Meteorological Organization Warns of Potential Strong El Niño in Upcoming Autumn

The World Meteorological Organization (WMO) has issued a warning that countries should prepare for a potentially strong El Niño, which could bring increased risks of extreme weather events, changing precipitation patterns, and higher average temperatures. The organization predicts a high likelihood of El Niño until the end of this year, with potential effects extending into 2026 and 2027.

Het lijkt er sterk op dat de wereld vanaf dit najaar te maken krijgt met een periode met grotere risico's op weersextremen, veranderende neerslagpatronen en een hogere gemiddelde temperatuur.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwt vandaag dat landen er goed aan doen om zich voor te bereiden op een mogelijk stevige El Niño, zoals het weerfenomeen heet dat deze veranderingen aandrijft. El Niño ontstaat wanneer het water in de Stille Oceaan opwarmt en zo de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoort. Het is een terugkerend weerfenomeen, dat wordt afgewisseld met El Niño's koudere zusje La Niña.

Het weerfenomeen kwam voor het laatst voor in 2023, en bracht toen ook allerlei effecten over de hele wereld. Wereldwijd wordt het gemiddeld warmer door El Niño. Daarnaast krijgen Zuid-Amerika, de Hoorn van Afrika en Centraal-Azië doorgaans te maken met meer regenval. De Caribische eilanden, Centraal-Amerika, Australië en Indonesië worden vaak droger.

Ook vormen er boven de Atlantische Oceaan vaak minder orkanen, terwijl het er boven de Stille Oceaan doorgaans juist meer worden. Uit de nieuwste prognose van VN-organisatie WMO valt op te maken dat de kans op El Niño tot eind dit jaar oploopt tot 90 procent. Daarmee vallen de effecten dus ook eind 2026 en gedurende 2027 te verwachten. De wetenschap is duidelijk.

El Niño staat in de komende maanden met 90 procent zekerheid voor de deur. De wereld moet dit behandelen als de urgente klimaatwaarschuwing die het is. El Niño zal olie gooien op het vuur van een opwarmende wereld. Hoe heftig de komende El Niño zal worden, valt nog niet met zekerheid te zeggen, omdat dat zich nog niet makkelijk laat voorspellen in het late voorjaar.

Wel wijzen de recentste modellen erop dat het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zal zijn dan normaal. Dat zou betekenen dat het een uitzonderlijk sterke El Niño wordt. Doorgaans ligt de afwijking tussen de 0,5 en 1,5 graad, wat dan al heftige gevolgen kan hebben.

WMO-baas Celeste Saulo waarschuwt: We moeten ons opmaken voor een potentieel sterke El Niño, die droogte en zware regenval zal verergeren en de risico's op hittegolven op land en in de oceaan zal vergroten. Zij en haar organisatie blijven de omstandigheden de komende maanden volgen, zodat landen, hulporganisaties en sectoren die getroffen gaan worden door El Niño zich goed kunnen voorbereiden





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El Niño Climate Change Weather Patterns Temperature Increase Risk Of Extreme Weather Events

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