World Health Organization warns of high ebola risk in Congo and Uganda, admits real magnitude might be higher

The director-general of WHO warns against further ebola outbreaks in the Democratic Republic of Congo and Uganda, admitting that beyond confirmed figures, the true scale of the epidemic might be higher due to both late discovery and already existing humanitarian crisis in the region.

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gewaarschuwd tegen verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Uganda op nationaal en regionaal niveau.

Volgens de organisatie blijft wereldwijd het risico tot op heden laag. Op dat ogenblik zijn 51 besmettingen met ebola bevestigd in de Congolese provincies Ituri en Noord-Kivu. Ook Uganda heeft inmiddels nieuwe besmettingen gemeld aan de VN-gezondheidsorganisatie. Volgens Tedros staan in Kampala twee gevallen.

Hij benadrukte tevens dat de werkelijke omvang van de epidemie waarschijnlijk aanzienlijk groter is. Naast de bevestigde besmettingen zijn er volgens de WHO in totaal bijna 600 vermoedelijke gevallen en 139 verdachte sterfgevallen geregistreerd. De organisatie verwacht dat deze aantallen de komende periode verder oplopen. Deze uitbraak vormt een zeldzame Bundibugyo-variant van het virus





World Biodiversity Politics Ebola Democratic Republic Of Congo Uganda Bundibugyo-Variant World Health Organization Zoon-Kennedy Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Congo opent speciale behandelcentra voor ebola-patiënten (internationale noodtoestand)De Demokraat-Republiek Congo opent drie speciales behandelcentra voor ebola-patiënten in de oost-provincie Ituri. 131 mensen zijn overleden en 513 vermoedelijke besmettingen zijn vastgesteld in de provincies Ituri en Noord-Kivu.

Ebola-uitbraak in Congo blijft langer ongecontroleerd gaanDe huidige uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo (DRC) is langer ongecontroleerd blijven gaan dan aanvankelijk werd gedacht. De Bundibugyo-variant van het ebolavirus is de grens overgestoken en de WHO ziet landen die grenzen delen met de DRC als landen met een hoog risico op verdere verspreiding.

