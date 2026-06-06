World Cup News and Updates

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In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. In verband met de Pride-maand, waarin speciale aandacht wordt besteed aan de acceptatie en emancipatie van mensen van de lhbti-gemeenschap, speelt het Amerikaanse elftal vandaag tegen Duitsland in speciale shirts met regenboognummers.

Dat is nogal een verschil met het WK 2022 in Qatar, waar regenbooguitingen ten strengste verboden waren. Toeschouwers met regenboogkleuren op hun kleding werden geweerd. De Zwitserse WK-selectie is compleet, want stapte een opgeluchte Breel Embolo uit een auto bij het Fairmont Grand Del Mar hotel in San Diego. Rafael Leão pakte zojuist een oliedomme rode kaart tijdens een oefenwedstrijd van Portugal tegen Chili.

Hij kreeg een directe rode kaart voor zijn gedrag tijdens een opstootje. Als de tuchtcommissie van de FIFA een zwaardere schorsing oplegt, kan het zijn dat Leão zelfs het eerste WK-duel moet missen. In China kijken meer mensen naar het wereldkampioenschap voetbal dan in elk ander land ter wereld. Minder dan een maand voor de start van het WK 2026 bereikten de Chinese staatstelevisie en de FIFA een akkoord over de uitzendrechten.

Grote opluchting in Argentinië, waar superster Lionel Messi gewoon weer met de groep heeft getraind. Hij viel twee weken geleden nog geblesseerd uit bij zijn club Inter Miami en bleek een Bondscoach Lionel Scaloni vertelde zojuist dat het inmiddels weer goed gaat met Messi. Hij zou in de komende oefenwedstrijden tegen Honduras (morgen) en IJsland (woensdag) ook gewoon minuten kunnen maken.

Eerder deze week werd overigens duidelijk dat Messi als enige in de Argentijnse selectie een privékamer heeft gekregen in het teamhotel. Op voorgaande toernooien deelde hij de kamer nog met zijn goede vriend Rodrigo De Paul. Die slaapt de komende weken echter met Nicolás Otamendi. Tegenover het goede nieuws van Messi's terugkeer staat het wegvallen van Leonardo Balerdi.

De verdediger van Olympique Marseille heeft een kuitblessure opgelopen en gaat niet op het WK kunnen spelen. De Verenigde Staten zitten momenteel in het orkaanseizoen, dat grofweg loopt van juni tot eind november. Tunesië, tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase op het WK, heeft een oefenwedstrijd tegen België met 5-0 verloren. Voor rust ging het lang redelijk gelijk op, maar na de pauze (en een rode kaart) liepen de Belgen uit.

Nederland speelt op het WK zijn derde en laatste poulewedstrijd tegen Tunesië. Dat treffen vindt op 26 juni plaats in Kansas City





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