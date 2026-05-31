World Cup News and Updates

Follow the latest news and updates on the Netherlands national team and other World Cup news. Germany won 4-0 against Finland, with Deniz Undav scoring the 1-0 and 3-0 goals. The VAR system will be used to intervene in corner kicks and card decisions during the World Cup. Kaapverdië and Uruguay have also made significant wins in their recent matches.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Duitsland heeft in Mainz de WK-opwarmer tegen Finland met 4-0 gewonnen.

Deniz Undav scoorde de 1-0 en 3-0 en werd daarmee een van de blikvangers bij de viervoudig wereldkampioen. De VfB Stuttgart-aanvaller nam bij de 2-0 van Florian Wirtz ook de assist voor zijn rekening. Jamal Musiala tekende voor de 4-0 bij de Duitsers.

Duitsland vliegt op dinsdag richting Chicago, waar het op zaterdag nog een oefenwedstrijd speelt tegen mede-gastland VS. De videoscheidsrechter (VAR) kan tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop en bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Dat meldt scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA. Het toernooi begint op 11 juni.

Voetballers die hun mond met een hand of shirt bedekken om iets naar een tegenstander te roepen riskeren een rode kaart. Spelers kunnen wel zonder problemen met een hand of shirt voor hun mond op vriendschappelijke wijze met ploeggenoten converseren. Verder moeten spelers bij een wissel binnen tien seconden het veld verlaten en moet een speler bij een blessurebehandeling buiten het veld minimaal een minuut wachten voordat hij weer aan het spel mag deelnemen.

Een doeltrap en een ingooi moeten binnen vijf seconden worden genomen. Anders volgt er een hoekschop voor de tegenstander of gaat de ingooi naar het andere team. Kaapverdië heeft in de aanloop naar het WK een overtuigende overwinning op Servië geboekt. Voor de 'Blauwe Haaien' maakte Laros Duarte in Lissabon als invaller na rust de 2-0 en hij gaf ook de assist op de 3-0 van Benchimol.

Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK. De Zwitsers waren vandaag in Sankt Gallen met 4-1 te sterk voor mede-WK-ganger Jordanië. Embolo, Ndoye en Xhaka tekenden voor een 3-0 ruststand, terwijl Al Fakhouri in de tweede iets terugdeed voor Jordanië. Fassnacht bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 4-1.

Algerije heeft in de aanloop naar het WK twee spelers opgenomen in de selectie: Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Luis Suárez gaat niet met Uruguay naar het WK. Bondscoach Marcelo Bielsa laat de 39-jarige aanvaller van Inter Miami vandaag buiten zijn 26-koppige selectie. Ronald Araujo, Federico Valverde en Darwin Núñez zijn de bekende namen bij 'La Celeste'.

In september 2024 zette Suárez een punt achter zijn interlandloopbaan, maar daar kwam hij onlangs van terug.

'Ik zou nooit nee zeggen tegen het nationale team als ze me nodig hebben. Zeker niet met een WK dat eraan komt', zei hij. Suárez bood zijn excuses aan voor eerdere kritiek op bondscoach Bielsa, maar het mocht niet baten





