Woonzorgcentrum Odoorn opent deuren voor meer vrijheid met speciaal dementiepad

Woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn neemt een baanbrekend initiatief door de gesloten afdeling voor mensen met dementie te openen en een speciaal dementiepad aan te leggen. Dit volgt uit nieuwe wetgeving die zelfstandigheid en vrijheid centraal stelt. Het pad, ontworpen voor veiligheid en oriëntatie, maakt het mogelijk voor bewoners om zelfstandig het terrein te verkennen.

Woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn heeft een bijzondere aanpassing gedaan om de vrijheid van bewoners met dementie te vergroten. De voorheen gesloten afdeling opent binnenkort haar deuren, mede dankzij nieuwe wet- en regelgeving die zelfstandigheid en bewegingsvrijheid voorop stelt. Om ervoor te zorgen dat bewoners veilig hun weg kunnen vinden op het terrein, is er een uniek dementiepad aangelegd. Dit initiatief is een direct gevolg van de Wet zorg en dwang, die voorschrijft dat vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals gesloten deuren, zoveel mogelijk vermeden moeten worden.

Regieverpleegkundige Stijn de Jonge legt uit dat de huidige situatie, waarbij de deur naar de gang met een pasje geopend moet worden, zal veranderen. 'Hoe het straks is en wat volgens de wet moet, is dat die deur eigenlijk gewoon standaard open is,' aldus De Jonge. Hij benadrukt echter dat dit niet betekent dat bewoners aan hun lot worden overgelaten. 'We moeten echt individueel kijken per bewoner,' aldus De Jonge. 'Maar het uitgangspunt is dat iedereen zelfstandig naar buiten zou mogen.' Deze nieuwe benadering vereist een zorgvuldige afweging per individu, met de nadruk op het maximaliseren van de zelfredzaamheid binnen de grenzen van veiligheid.

Om de verhoogde bewegingsvrijheid in goede banen te leiden, heeft De Paasbergen een speciaal dementiepad ontwikkeld. Dit ongeveer 500 meter lange wandelpad vormt een gesloten lus en is ontworpen om bewoners te gidsen zonder dat ze verdwalen. 'Langs het pad staan allemaal bordjes die de bewoners kunnen volgen zodat ze de weg niet kwijtraken,' vertelt De Jonge. 'Het volgende bordje staat altijd weer in het zicht. Ze hoeven eigenlijk alleen maar de bordjes te volgen en komen vanzelf weer terug bij het beginpunt.' Dit concept is geïnspireerd op vergelijkbare initiatieven elders en verder uitgewerkt in samenwerking met Alzheimer Nederland. Langs de route zijn diverse herkenningspunten geplaatst, zoals bordjes met symbolen, bankjes, vogelhuisjes en een insectenhotel, om de wandeling aantrekkelijker en herkenbaarder te maken. De route, die deels langs de bosrand loopt, biedt bewoners ook de mogelijkheid om van de natuur te genieten. Bovendien is het pad volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en rollators, doordat het vlak is en geen opstapjes kent. Opvallend is dat het pad niet alleen bedoeld is voor bewoners, maar ook toegankelijk is voor omwonenden, wat bijdraagt aan de integratie van de woonzorglocatie in de buurt.

Het dementiepad is na een testfase nu officieel in gebruik genomen en dient een essentieel doel: het vergroten van de bewegingsvrijheid van bewoners met dementie, zonder dat hun veiligheid in het geding komt. 'Het is inderdaad een stukje vrijheid geven,' vat De Jonge samen. 'En mensen gewoon een goede, fijne oude dag geven. Dat vinden wij heel belangrijk.' Deze ontwikkeling onderstreept de verschuiving naar een meer persoonsgerichte zorg, waarbij de autonomie van de cliënt centraal staat, zelfs in de latere levensfasen. Het initiatief in Odoorn biedt een inspirerend voorbeeld van hoe instellingen zich aanpassen aan nieuwe wetgeving en zorgfilosofieën om de kwaliteit van leven van hun bewoners te verbeteren. De aanpak draagt bij aan een omgeving die zowel veilig als stimulerend is, en waar individuele behoeften zoveel mogelijk worden gerespecteerd.





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dementie Woonzorgcentrum Wet Zorg En Dwang Vrijheid Dementiepad

United States Latest News, United States Headlines

