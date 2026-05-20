Woonwinkels op meubelboulevard in Waalwijk nodig onderdak voor oprukkende brand, worden opgeknapt

De woonboulevard in Waalwijk, die eind april bijna volledig werd verwoest door brand, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Alle winkels die door de brand zijn getroffen, keren terug. Het gaat om Kwantum, Leen Bakker, Haco, Prominent, Colora en Vloer.nu. Een woordvoerder van DMG laat weten hier erg naar uit te kijken. Het voelt als een gezamenlijke missie met de gemeente om dit deel van de boulevard weer in volle glorie te herstellen.

De woonboulevard in Waalwijk, die eind april bijna volledig werd verwoest door brand, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Dat zegt eigenaar De Mandemakers Groep (DMG) op navraag van Omroep Brabant.

De winkels moeten nog voor het einde van het jaar volledig hersteld zijn en weer open gaan. Alle winkels die door de brand zijn getroffen, keren terug. Het gaat om Kwantum, Leen Bakker, Haco, Prominent, Colora en Vloer.nu. Een woordvoerder van DMG laat weten hier erg naar uit te kijken.

Het voelt als een gezamenlijke missie met de gemeente om dit deel van de boulevard weer in volle glorie te herstellen





