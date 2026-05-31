Woongroep De Nieuwe Ark in Bloemendaal krijgt tijdelijke huisvesting en kan samen blijven

De bewoners met een beperking en hun mantelzorgers van woongroep De Nieuwe Ark in Bloemendaal dreigden op straat te komen staan, maar hebben nu tijdelijke appartementen gevonden in dezelfde buurt. Ze kunnen samenblijven, maar de oplossing is maximaal twee jaar houdbaar.

Het leek erop dat woongroep De Nieuwe Ark in Bloemendaal deze zondag met de inboedel op straat zou staan. De vier bewoners met een beperking en hun twee mantelzorgers krijgen nu tóch een dak boven het hoofd.

Het is een noodoplossing, maar ze kunnen samenblijven - en dat is voor nu het belangrijkste. De woongroep mocht zo'n zeven jaar gebruikmaken van huis Pelletier, dat in bezit is van de Zusters van de Goede Herder. Maar de eigenaar wil het pand verkopen. De bewoners kregen te horen dat ze moesten vertrekken.

Het werd steeds benauwder voor de groep en de gemeente kwam niet met een passende oplossing. Voor de bewoners was de belangrijkste eis dat ze samen konden blijven wonen, en het liefst in de buurt. We hebben afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd hier. Onze bewoners zijn echt vrienden met alle vrijwilligers, vertelde bewoner Anouk eerder tegen NH.

Nu lijkt er een tijdelijke oplossing te zijn: een particuliere aanbieder heeft een twee appartementen in hetzelfde trappenhuis vrijstaan vanaf 10 juli. Het is een noodoplossing, benadrukt Lisette Tel, pleegmoeder van bewoner Ilse. We kunnen dit niet langer dan een jaar, misschien twee jaar, betalen. Omdat 31 mei niet meer haalbaar is en de groep dan letterlijk op straat zou staan, hebben de Zusters van de Goede Herder ingestemd met een uitgestelde deadline van 1 juli.

De wethouder heeft vorige week ingestemd met het plan om de woongroep tijdelijk onder te brengen in de appartementen in de buurt Veen en Duin. Voor een permanente oplossing kijkt de vereniging naar wooncorporatie Brederode, die waarschijnlijk twee appartementen ter beschikking kan stellen in de omgeving. Beide huizen zijn heel dicht in de buurt van huis Pelletier, waar de bewoners zeven jaar woonden. En dat is heel goed nieuws, zegt Lisette opgewekt.

Zowel voor de bewoners als vrijwilligers is het fijn dat we in Bloemendaal blijven. Zo blijft ons netwerk hetzelfde. De bewoners zijn opgelucht dat ze niet hoeven te verhuizen naar een andere stad of regio. De gemeente heeft toegezegd mee te denken over een structurele oplossing voor woongroepen met begeleid wonen.

Het is een voorbeeld van hoe maatwerk en samenwerking tussen particulieren, gemeente en corporaties kan leiden tot een humane oplossing voor kwetsbare mensen. De woongroep hoopt dat deze tijdelijke regeling de tijd biedt om een duurzame plek te vinden waar de bewoners samen kunnen blijven wonen, met behoud van hun sociale netwerk en ondersteuning. De mantelzorgers zijn blij dat ze hun taken kunnen blijven uitvoeren zonder dat de bewoners uit hun vertrouwde omgeving worden gerukt.

Het verhaal van De Nieuwe Ark laat zien hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de woonbehoeften van mensen met een beperking. Het is niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook een thuis met mensen die voor elkaar zorgen. De komende maanden zal blijken of de permanente oplossing via Brederode kan worden gerealiseerd. Tot die tijd genieten de bewoners van de tijdelijke appartementen en hopen ze dat de rust terugkeert.

De groep is dankbaar voor alle steun uit de buurt en van vrijwilligers. Het is een bewijs dat solidariteit en betrokkenheid verschil maken. Hoewel de toekomst onzeker blijft, is er nu een adempauze. De woongroep blijft strijden voor een vaste plek in Bloemendaal, waar ze al zeven jaar geworteld zijn.

De hoop is dat de gemeente en corporaties de urgentie inzien en snel met een definitieve oplossing komen. Voor nu is het belangrijkste dat de bewoners samen zijn en veilig. De komende weken zullen ze de spullen verhuizen en zich settelen in de tijdelijke woningen. Het is een opluchting dat de dreigende dakloosheid is afgewend.

De woongroep laat zien dat met creativiteit en doorzettingsvermogen veel mogelijk is. Het is een voorbeeld voor andere soortgelijke initiatieven in Nederland. De maatschappij heeft baat bij inclusieve woonvormen waar mensen met en zonder beperking samenleven. De Nieuwe Ark is daar een prachtig voorbeeld van.

De bewoners hopen dat hun verhaal bijdraagt aan meer bewustwording en betere regelgeving voor begeleid wonen. Het is niet alleen een woningkwestie, maar ook een kwestie van menselijke waardigheid en gemeenschapszin. De komende maanden zullen cruciaal zijn. De groep blijft in gesprek met alle betrokkenen.

Ze hebben vertrouwen in een goede afloop, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en professionals. Het is een gezamenlijke inspanning die vruchten afwerpt. De bewoners zijn vastbesloten om in Bloemendaal te blijven en hun leven voort te zetten zoals ze gewend zijn. De tijdelijke oplossing geeft hen de tijd om te ademen en vooruit te kijken.

Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van De Nieuwe Ark. Een verhaal over hoop, solidariteit en de kracht van samenwerking. De bewoners zijn klaar voor de volgende stap, wat die ook mag brengen. Ze weten dat ze niet alleen staan.

Het netwerk van vrienden, buren en vrijwilligers staat klaar om te helpen. Het is een warme gemeenschap die elkaar steunt. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste: dat niemand er alleen voor staat. De woongroep hoopt dat dit voorbeeld navolging krijgt in andere plaatsen waar soortgelijke groepen in de knel komen.

Het is een oproep aan overheden en woningcorporaties om oog te hebben voor de bijzondere woonbehoeften van kwetsbare groepen. De Nieuwe Ark is een succesverhaal dat laat zien dat het mogelijk is, mits er voldoende wil en samenwerking is. De toekomst ziet er nu iets rooskleuriger uit dan een week geleden. De bewoners danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze noodoplossing.

Ze blijven optimistisch en hopen op een definitieve plek in de buurt. Tot die tijd genieten ze van het samenzijn en de steun van de gemeenschap. Het is een les in veerkracht en hoop





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Woongroep Bloemendaal Noodoplossing Beperking Mantelzorg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gemeente Meppel verlengt financiële steun aan Bad Hesselingen tot nieuwe zwembad klaar isDe gemeente Meppel zal Bad Hesselingen, het lokale zwembad, tot 2029 financieel ondersteunen omdat de subsidieverlagingen en stijgende kosten het zwembad in een structureel tekort hebben gebracht. Het nieuwe zwembad wordt naar verwachting in 2029 geopend.

Read more »

Burgemeester laat opnieuw cameratoezicht installeren na nieuwe aanslag op gezin in HeerhugowaardBurgemeester Maarten Poorter heeft opnieuw cameratoezicht laten installeren in de Boomvalk na een derde aanslag op het gezin van Beyhan. Hun auto werd weer vernield door een vuurwerkbom, wat leidt tot woede en kritiek op gemeente en politie. Het gezin ligt al jaren in conflict met buren en eerder werden er al twee aanslagen gepleegd zonder aanhoudingen.

Read more »

Achttien jaar wachten op nieuwe stadsmarathon in GroningenRTV NoordGroningen meldt dat er achttien jaar geen nieuwe stadsmarathon in Groningen is georganiseerd. De vorige edities werden tussen 2006 en 2008 gehouden onder leiding van Vincent Hillebrand, die in 2008 tragisch om het leven kwam bij de opbouw van een parcours. Zijn zoon vertelt over het ongeval. Hillebrand was niet alleen organisator maar ook fanatiek hardloper en had een club opgericht van hardlopers die de marathon onder de vier uur wilden lopen. In 2005 werd besloten een marathon te organiseren en in 2006 vond de eerste editie plaats met ongeveer 1500 deelnemers. De Keniaan Samson Loywapet won in 2:14:29.

Read more »

Woongroep De Nieuwe Ark krijgt tijdelijk dak nadat eigenaard huis wilde verkopenEen woongroep van vier mensen met een beperking en twee mantelzorgers in Bloemendaal zal alsnog een dak boven het hoofd houden. Na dreiging van uitzetting omdat de eigenaard het pand wilde verkopen, is er nu een tijdelijke noodoplossing gevonden in twee appartementen in dezelfde buurt. De bewoners kunnen samenblijven en houden hun opgebouwde netwerk intact. Er wordt gestreefd naar een permanente oplossing via een wooncorporatie.

Read more »