Woonboot in Zwartsluis dreigt te zinken door waterlekkage

Een woonboot in Zwartsluis dreigde te zinken door een waterlekkage in de cv-installatie. De brandweer werd uitgeroepen om de situatie te redden. De bewoners waren op vakantie en waren niet thuis.

Op vakantie, zinkt thuis je woonboot. Dit was de situatie die bewoners van een woonark in Zwartsluis vanmiddag beleefden. Een lekkage in de cv-installatie liep de woonboot vol water en dreigde te zinken.

De brandweer werd uitgeroepen om de situatie te redden. De woonboot was aan de Nieuwesluis in Zwartsluis en liep vanmiddag deels vol met water. De brandweer uit Zwartsluis, Giethoorn en Zwolle kwamen met speciaal materieel voor waterongevallen. De bewoners waren op vakantie en waren niet thuis.

De brandweer probeerde de deur van de woonark zonder schade te openen door het slot te 'flipperen', maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd een raampje van de deur geforceerd om binnen te komen. De oorzaak van het probleem bleek een waterleidingbreuk in de cv-installatie te zijn. Daardoor stroomde langere tijd water de woonark in.

De brandweer draaide aan wal de watertoevoerleiding dicht en begon met het leegpompen van de ark. Daarmee is voorkomen dat het schip verder wegzakte of voorgoed 'het ruime sop koos'





