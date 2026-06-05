Woningmarktexpert: appartementenbouw niet aansluit bij woonwensen

Woningmarktexpert Friso de Zeeuw zegt dat de bouw van appartementen niet aansluit bij de woonwensen van woningzoekenden. Volgens hem beperkt de voorkeur voor grondgebonden woningen zich niet tot gezinnen en ook veel alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en ouderen wonen liever in een grondgebonden woning dan in een appartement.

De woningnood in Noord-Holland is hoog en de wachtlijsten zijn lang. Toch vraagt woningmarktexpert Friso de Zeeuw zich af of de nieuwe appartementencomplexen die overal in Noord-Holland verrijzen wel aansluiten bij wat woningzoekenden daadwerkelijk willen.

Volgens De Zeeuw, adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, is het antwoord: nee. Hij baseert zich op een analyse van het landelijke WoON-onderzoek, waarin duizenden Nederlanders worden bevraagd over hun woonsituatie en woonwensen. Volgens hem komt daar al drie onderzoeken op rij hetzelfde beeld uit naar voren: veel Nederlanders geven nog altijd de voorkeur aan een grondgebonden woning, zoals een rijtjeshuis, hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning. Die voorkeur beperkt zich niet tot gezinnen.

Ook veel alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en ouderen wonen volgens hem liever in een grondgebonden woning dan in een appartement. Volgens De Zeeuw wordt daarbij ten onrechte aangenomen dat kleine huishoudens automatisch in een appartement willen wonen.

"ABN Amro maakt de denkfout dat alleenstaanden en kleine huishoudens automatisch in een appartement willen wonen. Dat klinkt logisch, maar daarmee leg je mensen feitelijk een keuze op.

" Volgens hem wijzen de woonwensen uit het WoON-onderzoek juist de andere kant op en blijft de vraag naar eengezinswoningen voorlopig groot. "Er is zeker behoefte aan appartementen", zegt De Zeeuw. "Maar niet in de aantallen die nu worden gebouwd. " Op dit moment bestaat ongeveer 70 procent van de nieuwbouw uit appartementen.

Volgens De Zeeuw zou dat aandeel eerder tussen de 40 en 50 procent moeten liggen. Ook bij ouderen ziet De Zeeuw een verschil tussen verwachting en praktijk. Regelmatig wordt ervan uitgegaan dat senioren hun eengezinswoning verruilen voor een appartement, waardoor gezinswoningen vrijkomen voor jongere generaties. Volgens hem gebeurt dat veel minder vaak dan beleidsmakers hopen.

Veel ouderen wonen prettig waar ze zitten en zien weinig reden om te verhuizen. Als ze al een verhuiswens hebben, zoeken ze vaak een ruime woning in de buurt van hun sociale netwerk en dagelijkse voorzieningen. Een kleiner appartement met hogere woonlasten is voor veel ouderen geen aantrekkelijk alternatief.

"Het idee dat ouderen massaal gaan doorstromen, wordt overschat", zegt De Zeeuw. "Dat kan bijdragen aan de oplossing van het woningtekort, maar het lost het probleem niet op. " Volgens De Zeeuw ligt een deel van de oplossing in gebieden als Noord-Holland Noord en de Haarlemmermeer. Daar ziet hij mogelijkheden om meer grondgebonden woningen te bouwen, zonder dat daarvoor grote stukken landbouwgrond hoeven te verdwijnen.

"Als je de woonwensen van Noord-Hollanders serieus neemt, moet je ook kijken naar locaties buiten de bestaande stadsgrenzen", zegt hij. Volgens De Zeeuw betekent dat niet dat woonwensen altijd doorslaggevend moeten zijn. Ook natuur, bereikbaarheid, stikstof, betaalbaarheid en de financiële haalbaarheid van projecten spelen een belangrijke rol. Wel vindt hij dat de voorkeuren van woningzoekenden de afgelopen jaren te weinig zijn meegewogen in het beleid.

Tegelijkertijd benadrukt De Zeeuw dat de discussie over woningtypen niet mag afleiden van het grootste probleem: het woningtekort. Volgens hem duurt het in Nederland simpelweg te lang voordat bouwplannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

"We hebben een enorm tekort. De eerste prioriteit moet zijn dat de plannen die er al liggen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar we moeten ons ook afvragen of we wel de juiste woningen bouwen. "





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