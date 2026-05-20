Woningcorporatie Bo-Ex veroordeeld voor vochtproblemen in huurwoning

Bo-Ex heeft in een huurzaak voor vochtproblemen in een woning van een huurder tot een maximale huurverlaging van 60 procent en schadevergoeding van 950 euro veroordeeld. De huurder kreeg geen immateriële schadevergoeding toegewezen.

Een Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex is in een huurzaak veroordeeld voor vochtproblemen in een woning van een huurder. Volgens het vonnis van de kantonrechter was de oorzaak van de vochtproblemen een ontbrekende ventilatiebuis in het mechanische ventilatiesysteem .

De huurder kreeg jarenlang de schuld van de schimmel die de woningcorporatie zelf had veroorzaakt. De huurder moest meerdere keren kledingkasten en rolgordijnen vervangen, muren en plafonds opnieuw worden geschilderd, behangen en behandeld met schimmelverwijderaar. De kantonrechter vond dat de woningcorporatie ernstig tekortschoot en veroordeelde Bo-Ex tot een maximale huurverlaging van 60 procent en schadevergoeding van 950 euro. De huurder kreeg geen immateriële schadevergoeding toegewezen. De woningcorporatie moet ook de proceskosten betalen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Woningcorporatie Huur Vochtproblemen Schimmel Rechtzaak Veroorzaakt Ontbrak Mechanische Ventilatiesysteem Veroorzaakt Schimmelproblemen Ontbrak Afvoerbuis Schadevergoeding Huurverlaging Processkosten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘Verbazingwekkend’, Pegida-voorman Wagensveld deels vrijgesprokenDe extreemrechtse Pegida-voorman Edwin Wagensveld is maandagmiddag in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor groepsbelediging van moslims.

Read more »

30-jarige man veroordeeld tot taakstraf en gevangenisstraf voor paintballincident met Dennis SchoutenDe 30-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk, voor het incident waarbij YouTuber Joep van R. Dennis Schouten onder vuur nam met een paintballgeweer.

Read more »

Jos Leijdekkers uit Breda veroordeeld tot acht jaar cel voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar AntwerpenJos Leijdekkers uit Breda, ook bekend als 'Bolle Jos', heeft dinsdag van de rechter in België acht jaar cel gekregen voor drugssmokkel vanuit Sierra Leone naar Antwerpen. De rechter heeft ook twintig handlangers van Bolle Jos schuldig bevonden aan de drugssmokkel en hen celstraffen opgelegd van achttien maanden tot tien jaar. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Read more »

Assenaar (29) in hoger beroep veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor doden zoontjeEen 29-jarige man uit Assen is voor het doden van zijn 12 weken oud zoontje in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 91 maanden.

Read more »

Winkelier in Midden-Groningen veroordeeld voor aanranding van medewerksterDe 60-jarige winkeleigenaar van een winkel in Midden-Groningen is veroordeeld voor aanranding van zijn 19-jarige medewerkster. Volgens de vrouw zou de winkelier haar op een onbewaakt ogenblik hebben zoen en in de billen hebben getrokken.

Read more »

Moeder (31) veroordeeld voor maken en delen van naaktfoto's eigen dochterMoeder uit Anna Paulowna veroordeeld voor maken en delen van naaktfoto's van haar 6-jarige dochter. Voorwaardelijke celstraf en 240 uur taakstraf. Lees het hele verhaal.

Read more »