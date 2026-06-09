Wolverhampton Wanderers wil Raúl Jiménez terug naar de club halen

Wolverhampton Wanderers wil zich versterken met Raúl Jiménez en is in gesprek met de zaakwaarnemer van de Mexicaanse goalgetter. Jiménez kan daarmee terugkeren naar zijn oude club.

Wolverhampton Wanderers wil zich versterken met Raúl Jiménez . De 35-jarige spits kan daarmee terugkeren naar zijn oude club. Jiménez staat momenteel nog onder contract bij Fulham, maar mag vanaf 1 juli genieten van een transfervrije status.

Wolverhampton, dat dit seizoen als hekkensluiter is gedegradeerd uit de Premier League, wil Jiménez naar de club halen en is in gesprek met de zaakwaarnemer van de Mexicaanse goalgetter. Jiménez lijkt hiermee terug te keren naar zijn oude club. De 126-voudig Mexicaans international heeft tussen 2018 en 2023 gespeeld voor Wolverhampton. De club heeft al eerder een routinier binnen gehaald, namelijk Newcastle United-rechtsback Kieran Trippier, die ook transfervrij is overgekomen.

Wolverhampton had aan het einde van het seizoen slechts twintig punten behaald, waardoor de club als hekkensluiter degradeerde naar het Championship, het tweede niveau van Engeland. Jiménez doorliep de jeugdelftallen van het Mexicaanse Club América en maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Atlético Madrid. Via Benfica belandde de spits bij Wolverhampton en in 2023 tekende hij bij Fulham, waar hij drie seizoenen voor heeft gespeeld





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Wolverhampton Wanderers Raúl Jiménez Kieran Trippier Premier League Championship

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