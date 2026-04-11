Wolfsburg in Gevaar: Degradatie dreigt na Verlies tegen Frankfurt

Het ziet er naar uit dat VfL Wolfsburg volgend seizoen niet in de hoogste divisie van Duitsland zal spelen. De Bundesliga -kampioen van 2009 verloor zaterdag van Eintracht Frankfurt met 1-2 en staat momenteel op een directe degradatieplaats. Wolfsburg heeft geen van zijn laatste elf wedstrijden gewonnen en ging dan ook zonder veel vertrouwen de confrontatie met Frankfurt in.

Wolfsburg, met Christian Eriksen centraal op het middenveld, kreeg halverwege de eerste helft de openingstreffer van Oscar Højlund te verwerken. De broer van Napoli-spits Rasmus werkte een voorzet vanaf de rechterkant fraai af. Ruim tien minuten later redde Wolfsburg-doelman Kamil Grabara op een schot van Jonathan Burkardt. De Pool kon echter niet veel meer doen dan de bal keren en zag de rebound worden binnengelopen door Arnaud Kalimuendo. De aansluitingstreffer van Wolfsburg, van Dzenan Pejcinovic, viel na blessuretijd en dus te laat: 1-2. De situatie is bijzonder slecht voor Wolfsburg, met nog vijf wedstrijden te gaan. Ze staan zeventiende, met vier punten minder dan St. Pauli. De ploeg uit Hamburg staat zestiende, wat aan het eind van het seizoen play-offs zou betekenen. St. Pauli, dat weer twee punten achter nummer vijftien FC Köln staat, heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Met een thuiswedstrijd tegen Bayern München in het verschiet lijkt het onwaarschijnlijk dat St. Pauli daar punten zal pakken. Wolfsburg speelt nog tegen Union Berlin (uit), Borussia Mönchengladbach (thuis), SC Freiburg (uit) en Bayern (thuis), en eindigt de competitie met een uitwedstrijd tegen concurrent St. Pauli. De realiteit van nu staat in schril contrast met het seizoen 2008/09, toen het spitsenkoppel Grafite - Edin Dzeko aan de basis stond van de voorlopig enige Bundesliga-titel van Wolfsburg. Degradatie naar de 2. Bundesliga is nog nooit eerder voorgekomen.





Vfl Wolfsburg Bundesliga Degradatie Eintracht Frankfurt Voetbal Christian Eriksen

