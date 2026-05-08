Wolf in Zuid-Holland: geen waarneming, fout bij wolvenmeldpunt

De wolf, die in Nederland na een lange afwezigheid in 2018 weer werd gezien, is in Zuid-Holland niet waargenomen. BIJ12, de organisatie die de wolfpopulatie in Nederland monitort, heeft bevestigd dat er geen wolf in de provincie is gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt, dat door de Zoogdiervereniging wordt beheerd. De melding was gedaan door een melder die de wolf in Limburg had gezien, maar woont in Barendrecht. De melder had de wolf in zijn thuisadres ingevoerd op de kaart, waardoor de melding niet correct was. De Zoogdiervereniging heeft de melding niet ontvangen.

Eerder werd een melding gedaan van een wolf in Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam, maar deze melding bleek onjuist. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt, dat door de Zoogdiervereniging wordt beheerd. De melding was gedaan door een melder die de wolf in Limburg had gezien, maar woont in Barendrecht. De melder had de wolf in zijn thuisadres ingevoerd op de kaart, waardoor de melding niet correct was.

De Zoogdiervereniging heeft de melding niet ontvangen. Naar schatting leven er in Nederland veertien roedels wolven. De meeste hebben zich in Drenthe, Overijssel en Gelderland gevestigd. De verwachting is dat zij zich voorplanten en in aantal toenemen.

De wolf is in Nederland en Europa een beschermde diersoort. Sinds het dier in 2018 voor het eerst weer in Nederland werd gezien is er geregeld discussie over. De Europese Unie wilde de wolf beschermen, omdat het dier in Europa bijna was uitgestorven. Maar vorig jaar stemde het Europees Parlement in met een voorstel om de regels hieromtrent sneller te veranderen.

Zo willen Nederland, België en Luxemburg een uitzonderingspositie krijgen van de Europese Commissie als het gaat om de wolvenstand. Toenmalig staatssecretaris van Landbouw Rummenie wilde een harde aanpak van de wolf, omdat de dieren schapen en koeien doodbijten en zo nu en dan met mensen in aanraking komen. BIJ12 adviseert mensen die denken een wolf of sporen ervan te hebben gezien, dit te melden bij het Wolvenmeldpunt.

Een team van dat meldpunt monitort de wolvenpopulatie en handelt schademeldingen af voor de provincies. Boeren die vee houden of hoefdierhouders kunnen aanspraak maken op subsidie voor wolfwerende rasters. Door dit hekwerk is het voor wolven moeilijker om andere dieren aan te vallen





