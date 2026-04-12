Wolf in Goirle: Wat te doen bij een ontmoeting?

Een wolf met een gebroken poot in Goirle zorgt voor vragen. Wolvenkenner Johan Mees geeft tips over hoe te reageren bij een ontmoeting. Blijf stil, maak jezelf groot en roep. Vermijd weglopen.

Het was dit weekend een veelbesproken onderwerp in Goirle : de wolf die mank door het dorp liep met een gebroken poot en door talloze mensen is gezien. De gebeurtenis leidde tot tal van vragen over de wolf. Hoe te handelen bij een ontmoeting met een wolf? Wolven kenner Johan Mees heeft de antwoorden. \Mees legt uit: Er is doorgaans iets aan de hand als een wolf in de buurt van mensen komt. Wolven zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in mensen, en vaak zelfs bang voor ze.

Echter, ontmoetingen kunnen toch voorkomen, zoals in Goirle. De aandacht van een wolf kan getrokken worden door diverse factoren. Een loslopende hond kan bijvoorbeeld een reden zijn. Honden worden door wolven gezien als concurrenten of potentiële partners. Ze delen een gemeenschappelijke afstamming en kunnen nakomelingen verwekken, wat ze interessant maakt. Een andere mogelijkheid is dat de wolf in het verleden door mensen is gevoerd, waardoor hij mensen associeert met voedsel. In dit uitzonderlijke geval zou de wolf mogelijk naar mensen toe kunnen komen. Het belangrijkste advies van Mees is: stil blijven staan. Bekijk eerst de reactie van de wolf, wat vaak in een fractie van een seconde gebeurt. Wolven zijn vaak na één, twee of drie seconden al verdwenen. De kans op een ontmoeting is klein, maar als het gebeurt, is het zaak de wolf weg te jagen met brede armgebaren en luide roep. Maak jezelf groot en roep luid: Hé wolf, ga weg, ga weg. De wolf zal meestal het hazenpad kiezen.\Johan Mees weet wat absoluut niet werkt bij wolven: weglopen. Dit wekt de interesse van de wolf, die beweging als een trigger ziet. In dat geval kan de wolf proberen de vluchtende persoon te achtervolgen, wat gevaarlijke situaties kan creëren. Naast de directe acties bij een ontmoeting, is er nog een belangrijke tip van Mees: maak een foto of video van de wolf en deel dit met de lokale media en natuurorganisaties. Dit helpt bij het in kaart brengen van de wolvenpopulatie in de provincie en het vaststellen van hun verblijfplaatsen. De informatie kan vervolgens gedeeld worden met schapenhouders en gemeenten ter preventie. Op dit moment lijkt het erop dat er geen permanente wolvenpopulatie in Brabant is. Wolven steken af en toe de grens over vanuit België, maar keren meestal terug





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perr Schuurs spreekt over helse periode: 'Ik wil de mooiste comeback ooit maken'Perr Schuurs blikt openhartig terug op een donkere periode van tweeënhalf jaar vol blessureleed en gemiste kansen. De verdediger, die in 2022 van Ajax naar Torino vertrok, stond aan de vooravond van een droomtransfer toen een ernstige knieblessure roet in het eten gooide. In een exclusief interview vertelt hij over zijn mentale strijd, de zoektocht naar een diagnose en zijn vastberadenheid om terug te keren op het hoogste niveau. Schuurs is nu weer pijnvrij en wil in juni fit zijn voor een nieuwe club.

Read more »

Het diertje dat Anke zag ziet er eng uit, maar is volgens Frans onschuldigBoswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via stuifmailomroepbrabant.nl. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een dier dat waggelde over een oprit, een aangenaam beest, een mier, een grote bult een mierenhoop en de geelpoothoornaar.

Read more »

Cipiers aangevallen op straat in Brussel, mogelijk herkend door ex-gevangeneDe twee gevangenismedewerkers zijn door een groep mannen geslagen, geschopt, bestolen en bekogeld met een stoeptegel.

Read more »

Wolf gespot in Goirle: Dier loopt mank en veroorzaakt opschuddingEen wolf is gespot in Goirle, waarbij beelden aantonen dat het dier gewond is. Experts bevestigen dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. De autoriteiten roepen op om het dier met rust te laten.

Read more »

Wolf gespot in Goirle: dorpsbewoners verdeeldDe verschijning van een wolf in Goirle zorgt voor verdeelde reacties. Terwijl sommigen het dier interessant vinden, uiten schapenboeren hun zorgen over de veiligheid van hun vee. Een wolvenkenner suggereert dat de wolf mogelijk gewond is.

Read more »

Van Persie kan niet beschikken over een fitte selectie: 'Het is wat het is'Robin van Persie kan niet beschikken over een volledig fitte selectie bij Feyenoord. Jordan Bos is afwezig bij de Rotterdammers. Luciano Valente, Anis Hadj Moussa en Jakub Moder waren een twijfelgeval, maar staan wel in de basis.

Read more »